Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó este miércoles sus cartas credenciales al Secretario General Albert R. Ramdin, durante una ceremonia realizada en la sede de la Organización en Washington, DC.

“Presenté mis cartas credenciales al secretatrio General, Albert Ramdin, como Representante de México ante la OEA. A través de la cooperación y el entendimiento, promoveremos la prosperidad compartida para la región, una que no deje a nadie atrás y a nadie afuera”, destacó Encinas Rodríguez a través de sus redes sociales.

Durante su discurso de presentación, el Embajador Encinas dijo que “México reconoce a la Organización de los Estados Americanos como un espacio multilateral esencial para el diálogo respetuoso, la construcción de consensos y la cooperación solidaria entre los Estados de las Américas” y resaltó que “la trayectoria de mi país en esta Organización confirma un compromiso firme con el derecho internacional, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias.

En redes sociales, el representante mexicano escribió: “Como lo ha señalado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde México impulsaremos la democracia y la paz, siempre bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, privilegiando el diálogo ante conflictos”.

En tanto, el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, afirmó que México, “como miembro fundador de la Organización, ha contribuido a forjar una visión de compromiso regional basada en el diálogo multilateral, la convivencia pacífica entre las naciones y el respeto al derecho internacional, valores que guían la labor de la OEA”. “En un momento en que el hemisferio enfrenta desafíos cada vez más complejos e interconectados, la participación activa del país representado por un embajador de su experiencia y profundidad será fundamental para promover un diálogo constructivo y una cooperación práctica”, finalizó.

El Embajador Encinas es economista de profesión con especialidad en desarrollo y planificación y posee una destacada trayectoria en el ámbito legislativo y de la función pública en su país.

El 30 de septiembre pasado, con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el pleno del Senado de la República ratificó la designación de Alejandro Encinas Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario para fungir como representante permanente de México ante la OEA, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México y exsubsecretario de Gobernación afirmó que durante su encargo en la OEA, México continuará abogando por la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los derechos humanos.

