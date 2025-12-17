Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Para evitar un con bloqueos en carreteras, casetas y puentes internacionales, en el marco de la Navidad y Año Nuevo, productores y transportistas confían en llegar a un acuerdo con el gobierno federal.

Por la tarde de este miércoles 17 de diciembre se tienen programadas mesas de negociación de los transportistas y productores en la Secretaría de Gobernación () y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (), para que se atiendan sus exigencia, como seguridad en carreteras, precios justos y garantía en las cosechas.

Al declarar una , el Movimiento Agrícola Campesino compartió que ya hay acciones con movimiento de unidades y tractores.

"Vamos con fuerza, pero firmes. Buscamos solución al problema agrario de todos los agricultores.

"Este miércoles 17 de diciembre la meta: Se busca una solución definitiva a la crisis agraria o nos vamos al paro nacional*, señaló el Movimiento.

Exigieron que el gobierno dé soluciones sin "mesas vacías y sin soluciones".

