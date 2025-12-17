Para evitar un paro nacional con bloqueos en carreteras, casetas y puentes internacionales, en el marco de la Navidad y Año Nuevo, productores y transportistas confían en llegar a un acuerdo con el gobierno federal.

Por la tarde de este miércoles 17 de diciembre se tienen programadas mesas de negociación de los transportistas y productores en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que se atiendan sus exigencia, como seguridad en carreteras, precios justos y garantía en las cosechas.

Al declarar una "alerta máxima", el Movimiento Agrícola Campesino compartió que ya hay acciones con movimiento de unidades y tractores.

"Vamos con fuerza, pero firmes. Buscamos solución al problema agrario de todos los agricultores.

"Este miércoles 17 de diciembre la meta: Se busca una solución definitiva a la crisis agraria o nos vamos al paro nacional*, señaló el Movimiento.

Exigieron que el gobierno dé soluciones sin "mesas vacías y sin soluciones".

