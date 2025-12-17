Más Información

Detienen a "El Yeicob", vinculado con Raúl Rocha

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

La presidenta garantizó que se cumplirá con la sentencia de la (CoIDH) por el caso de la violación, tortura y asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario por militares ocurrida en 2007.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal recordó que este lamentable caso se registró durante el sexenio de .

"Son muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el , y las vamos a cumplir.

“Lo que está recomendado ahí, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Hay varias recomendaciones que vienen ahí, y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando”, dijo.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que este tema se abordó en la reunión del gabinete de Seguridad de este miércoles.

“Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a (secretaria de Gobernación) y a Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos) que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el estado mexicano.

“Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando”.

