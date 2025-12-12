Más Información

El expresidente hizo un irreverente comentario sobre la cancelación de la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 12 de diciembre en Palacio Nacional.

En sus redes sociales, Calderón ironizó tras el anuncio que hizo Sheinbaum Pardo de que se habría conferencia en el , con motivo del .

"Este viernes no habrá Mañanera del Pueblo con motivo del 12 de diciembre", informó la Mandataria federal en sus redes sociales.

"Virgen bendita de Guadalupe…", comentó el exmandatario por Acción Nacional.

Expresidente Felipe Calderón reacciona a cancelación de mañanera de Sheinbaum este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe (12/12/2025). Foto: Captura de pantalla
Expresidente Felipe Calderón reacciona a cancelación de mañanera de Sheinbaum este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe (12/12/2025). Foto: Captura de pantalla

En el marco de las celebraciones de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo ajustes a su agenda, por lo que algunos días no habrá conferencias mañaneras desde Palacio Nacional.

En su conferencia del pasado lunes 8 de diciembre, Sheinbaum Pardo comentó en el Salón Tesorería cómo quedará su agenda también ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Ya estamos cerca del fin de año, les vamos a dar vacaciones. Vamos a hacer posada, vamos pensando a ver cómo; es que el 24 es miércoles, jueves, viernes. Ya de perdis jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo menos jueves, viernes, 25, 26, y luego a la otra semana.

“El 12, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Pues vamos a hacer tradición, vamos a respetar a la Virgen”, comentó la Presidenta.

