Más Información

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Desplome de jet en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Desplome de jet en Toluca; reportes preliminares señalan seis posibles muertos

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezó este lunes la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda.

En la Segob, Rodríguez reafirmó que “con la determinación de las familias, el trabajo de la instituciones y el respaldo de la sociedad, avanzaremos hacia un país con verdad y justicia para todas las víctimas”.

En otro evento, la secretaria de Gobernación participó en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) donde tomó protesta a las y los integrantes menores.

Rosa Icela Rodríguez encabezó este lunes 15 de diciembre de 2025 la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial
Rosa Icela Rodríguez encabezó este lunes 15 de diciembre de 2025 la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial

Lee también

“Nos comprometimos a seguir trabajando de forma coordinada en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dijo.

Los menores Camila y Leonardo, presidenta e integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, llevaron la voz de las infancias y adolescencias al diálogo con autoridades de SIPINNA en su sesión 2025.

Rosa Icela Rodríguez encabezó este lunes 15 de diciembre de 2025 la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial
Rosa Icela Rodríguez encabezó este lunes 15 de diciembre de 2025 la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]