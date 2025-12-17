Más Información

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

La presidenta aseguró que ha aumentado mucho la producción de todas las refinerías, y se dijo “muy contenta” de tener un “Pemex fuerte”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en , Sheinbaum Pardo reconoció que se han trabajado “muchas cosas que son muy buenas” en Petróleos Mexicanos, como el incremento en la venta de gasolina y diésel.

Comentó que la refinería Olmeca produce actualmente 300 mil barriles diarios, además que se montará un reactor en la refinería de Salina Cruz.

Lee también

“La ha aumentado mucho la producción, todas las refinerías han aumentado toda la producción. Se está haciendo también el esquema de contratos mixtos para producir más fertilizantes y también para una parte petroquímica en donde Pemex no pierde la concesión [...] Yo estoy muy contenta de cómo hemos hecho esta planeación y la garantía, pues de tener un Pemex fuerte en el presente y en el futuro para el pueblo de México”, comentó.

Comentó que en las refinerías de Tula y Salina Cruz se están haciendo coquizadoras porque producían mucho combustóleo que prácticamente ya no se usan.

Agregó que el próximo año entra en mantenimiento Deer Park, en Texas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]