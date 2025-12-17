La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ha aumentado mucho la producción de todas las refinerías, y se dijo “muy contenta” de tener un “Pemex fuerte”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció que se han trabajado “muchas cosas que son muy buenas” en Petróleos Mexicanos, como el incremento en la venta de gasolina y diésel.

Comentó que la refinería Olmeca produce actualmente 300 mil barriles diarios, además que se montará un reactor en la refinería de Salina Cruz.

“La refinería de Tula ha aumentado mucho la producción, todas las refinerías han aumentado toda la producción. Se está haciendo también el esquema de contratos mixtos para producir más fertilizantes y también para una parte petroquímica en donde Pemex no pierde la concesión [...] Yo estoy muy contenta de cómo hemos hecho esta planeación y la garantía, pues de tener un Pemex fuerte en el presente y en el futuro para el pueblo de México”, comentó.

Comentó que en las refinerías de Tula y Salina Cruz se están haciendo coquizadoras porque producían mucho combustóleo que prácticamente ya no se usan.

Agregó que el próximo año entra en mantenimiento Deer Park, en Texas.

mahc/apr