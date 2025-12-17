Ante el anuncio de organizaciones de agricultores y transportistas de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país, previo al periodo vacacional decembrino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no todos los participantes en estas movilizaciones pueden considerarse campesinos y aseguró que el Gobierno federal mantiene el diálogo abierto a través de la Secretaría de Gobernación.

Durante su conferencia, la Mandataria señaló que se trata de algunas organizaciones específicas y no de un movimiento generalizado del sector rural.

"Así como que campesinos, campesinos, pues no. Son algunas organizaciones”, puntualizó, al tiempo que informó que este mismo día se llevaría a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación como parte de las mesas de diálogo que se han instalado para atender sus demandas.

Lee también Gobierno apela otra vez a evitar bloqueos de productores en Navidad y Año Nuevo; pide privilegiar los acuerdos

Sheinbaum destacó que su administración ha trabajado de manera intensa para apoyar al campo, particularmente en un contexto complicado por los bajos precios de los granos.

Explicó que, a través de dependencias como Agricultura y Alimentación para el Bienestar, se han abierto ventanillas para otorgar apoyos adicionales en distintos estados del país, principalmente para productores de maíz, trigo y otras semillas.

“Se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos”, afirmó.

La Presidenta reconoció que existen planteamientos que no han sido sencillos de cumplir, no solo por limitaciones presupuestales, sino también por cuestiones normativas. Sin embargo, subrayó que la mayoría de las demandas ya han sido atendidas y que actualmente es “muy poca gente” la que insiste en estas acciones de presión. En ese sentido, consideró que no hay justificación para afectar a la ciudadanía mediante bloqueos de vías de comunicación.

“No hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”, sostuvo.

Lee también El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

El pronunciamiento de la mandataria se dio luego de que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtieran que realizarán bloqueos en diversas carreteras del país este 17 de diciembre, en caso de no alcanzar acuerdos con el Gobierno de México.

Las organizaciones han señalado inconformidades relacionadas con apoyos al sector agrícola y demandas del gremio transportista, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la movilidad y a la actividad económica en plena temporada vacacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr