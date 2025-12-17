Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

La presidenta alista este miércoles la entrega gratuita de libros de la colección , a jóvenes de 15 a 30 años, a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que quienes integran esta colección son autores y autoras de Latinoamérica, e insistió en una .

Apuntó que las obras que serán regaladas están ubicadas en el periodo del , con nombres como Juan Gelman, Julio Cortázar, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonnet, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Alaíde Foppa, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor y Fabrizio Mejía, entre otros y otras.

“Se invitó a jóvenes, entonces van a ser mujeres y hombres jóvenes, y va a ser gratuito, una distribución gratuita. Y al mismo tiempo va a ser en otros países de América Latina, otras ciudades de América Latina donde se está haciendo esta repartición, a las 4 de la tarde en el ”, comentó.

