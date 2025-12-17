A la distribución masiva de la colección de libros “25 para el 25” que mañana comenzará, en punto de las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la precede una polémica no sólo por la ausencia de escritoras —únicamente siete son mujeres entre los 27 autores seleccionados—, también por el uso de 25 millones de pesos de recursos públicos de México para comprar derechos, editar, imprimir y distribuir esas obras literarias entre jóvenes de entre 15 y 30 años en países como Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Honduras Guatemala y Uruguay, sin que hasta ahora el Fondo de Cultura Económica (FCE) transparente cómo participan los gobiernos de esos países y quiénes seleccionaron los 27 títulos incluidos.

El pasado 2 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, fue cuestionado sobre los criterios de selección de esos 27 títulos de los que se imprimirán 2.5 millones de ejemplares para distribución gratuita el funcionario explicó que la lista de los 27 autores se realizó con base en una consulta con autores, intelectuales y filiales del Fondo. La realidad es que, desde su llegada, la editorial dejó de contar con los comités editoriales que asesoraban la selección de los títulos a publicar, y esa tarea ha quedado en manos del propio Taibo y de un pequeño grupo de sus colaboradores.

Aunque en su equipo hay mujeres, entre los tomadores de decisiones editoriales dominan los varones. De las 10 gerencias u oficinas con rango de gerencia que tiene el Fondo de Cultura Económica —sumada la Dirección General de Educal, que, aunque es una entidad con recursos propios de la SEP, está bajo la administración de Taibo II—, siete de ellas las ocupan hombres y cinco de ellos tienen participación en la propuesta, selección y promoción de los libros que edita el FCE que es un organismo descentralizado del gobierno federal.

Incluso entre las 26 subgerencias que el Fondo de Cultura Económica, 19 de ellas son ocupadas por hombres y sólo siete están a cargo de mujeres. Entre la Dirección General, las gerencias y subgerencias está el equipo más cercano de Paco Ignacio Taibo II, con quienes selecciona, edita, promueve y distribuye los libros y que se mantienen con él desde su llegada a la editorial en 2018: Francisco Pérez Arce, Ezra Alcázar, Luis Arturo Salmerón Sanginés, Fritz Glockner, Sandra Montoya, Marilina Barona, Víctor Santana, Antonio Hernández Estrella, Alejandro Merlín Alvarado, Heriberto Eduardo Sánchez, Medardo Maza Dueñas, Horacio de la Rosa León e Imanol Caneyada, entre otros.

La colección de libros “25 para el 25” que fue presentada el pasado 23 de octubre en la conferencia matutina por Paco Ignacio Taibo II, quien la denominó “la operación más grande a nivel universal de fomento a la lectura” y cuya propaganda tanto en México como en todos los países donde circulará apunta a que marca “un momento histórico continental” y representa “una invitación a descubrir voces que han marcado nuestra memoria colectiva”, comenzará a ser distribuida mañana, 17 de diciembre, justo el día en que se conmemora la muerte de Simón Bolívar, el llamado Libertador de América, con lo cual, este acto podría representar el “proyecto bolivariano” de la Cuarta Transformación.

La entrega gratuita de estos 27 libros que consideran “fundamentales de América Latina para jóvenes de 15 a 30 años”, comenzará a ser entregada en el Zócalo por la presidenta Sheinbaum, al mismo tiempo que se hará en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, Venezuela y Cuba, “entregaremos libros desde México hasta la Patagonia, más de 2.5 millones de ejemplares”, tal como lo afirmó hace unos días Antonio Hernández Estrella, gerente comercial del Fondo, quien dijo que para concretar este gran proyecto en todos los países se requirió, desde luego, “voluntad política y económica de los gobiernos latinoamericanos”.

Abajo: Andrés Ruiz, Paco Taibo, Antonio Hernández Estrella y Eduardo Limón, entre dos promotoras; arriba: Ezra Alcázar, otra promotora, Víctor Santana y Sandra Montoya. Foto: Especial

El funcionario, que además de su labor comercial se ha convertido en uno de los más entusiastas promotores de los libros que edita el Fondo de Cultura Económica, dijo que mañana en la entrega estará la mandataria mexicana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y “parte del gabinete educativo y cultural”.

Los hombres de Taibo

El equipo medular del Fondo de Cultura Económica prácticamente es el mismo desde la llegada de Paco Ignacio Taibo II a la editorial en los primeros días de diciembre de 2018, el mismo que presentó, uno a uno, aquel 21 de enero de 2019 cuando anunció su “nuevo proyecto editorial”, ese que dijo trabajaría “desde la calle”. Ellos no han cambiado mucho, acaso se fueron dos caras muy conocidas, dos varones: Marco Barrera Basols, coordinador de Vinculación Internacional; y Jesús Anaya Rosique, quien fue parte del equipo editorial y figura clave del FCE.

Sin embargo, el cambio lo ha tenido la propia editorial del Estado. Aun cuando no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 3 de marzo pasado, Paco Ignacio Taibo II, con la aprobación de la Junta Directiva del FCE —de la que poco o nada se sabe, como cómo y cuándo se reúne y cumple con sus funciones— aprobó el nuevo “Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica” en la que se dispone la modificación, entre otros temas, en lo referente a la Administración y Estructura Orgánica con la cual mantienen la Dirección General, la Gerencia General, así como las gerencias Editorial, Comercial, Tecnología, Administración (y Finanzas) e Innovación Tecnológica (antes sólo Tecnología), y desaparecieron la Gerencia de Producción.

Las que crearon fueron la Gerencia de Vinculación Internacional (que antes era sólo una coordinación), a cargo de Sandra Montoya; la Gerencia de Difusión y Promoción (que antes era también una coordinación), asignada a Ezra Alcázar; y la Gerencia de Formación Lectora (que no existía) y que dirige Marilina Barona; pero además ahora hay dos Unidades, una Jurídica, a cargo de Ix-Chel Baez Barrera; y la otra es la Unidad de Proyectos Culturales, creada para el escritor y gran amigo de la casa, Imanol Caneyada; así también hay una Oficina de representación, de la que en los estatutos no se detalla ninguna información.

Con los cambios y ajustes de puestos de estructura del FCE, aprobado en marzo pasado, ha modificado no sólo las gerencias, ahora hay establecidas 19 subgerencias, y creadas unidades y jefaturas de departamento, pero también se han modificado los sueldos brutos, que van desde los 171 mil 939 pesos que están asignados para el director General; los 106 mil 097 pesos, que ganan los gerentes comercial y editorial, así como el director general de Educal; los 96 mil 526 pesos brutos que es el suelo de las demás gerencias, unidades y oficinas de alto nivel; y los 64 mil 854 pesos brutos que tienen las subgerencias.

Las 31 páginas del “Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica” están rubricadas a mano, con plumón, por “PITII/2025” y aunque no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, está aprobado tanto que todos los puestos y nombres están en la Nómina Transparente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Algunos de los títulos que el FCE considera “fundamentales de América Latina para jóvenes de 15 a 30 años”. Foto: Especial

Ese nuevo FCE es el que entregará, a partir de mañana, 2.5 millones de libros, 60 mil por cada uno de los 27 títulos que costaron 25 millones, según la solicitud de Información hecha por EL UNIVERSAL, y entre los que están sólo siete escritoras: Nona Fernández, Piedad Bonnett, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Alaíde Foppa y Blanca Varela.

A decir del propio FCE, el eje de la selección fue el “boom latinoamericano”, por ello están autores como Gabriel García Márquez, Juan Gelman, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor, Sergio Ramírez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito García, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo, Osvaldo Bayer, Eduardo Rosenzvaig, José María Arguedas y Fabrizio Mejía Madrid.

Más allá de la selección y quiénes hicieron la selección, la editorial tendrá que detallar cuál fue el presupuesto de instituciones y gobiernos como la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura de Uruguay, el Gobierno de Chile, la Imprenta Nacional de Colombia, el Gobierno de Guatemala, Monte Ávila Editores, de Venezuela; Casa de las Américas, de Cuba; Siglo XXI Editores, de México; F y G Editores, de Guatemala; Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del gobierno de México, quienes participaron, según informaron en un boletín del mismo 23 de octubre.

Sandra Montoya, Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce, a su llegada al FCE en 2018. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL