La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 17 de diciembre estará presente en el Zócalo de la Ciudad de México en el inicio de la campaña de la entrega gratuita de 2.5 millones de libros de la colección "25 para el 25" del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La jefa del Ejecutivo federal adelantó que en esta entrega estará acompañada por Paco Ignacio Taibo II, director general del FCE.

Sheinbaum develará esculturas en el Paseo de las Heroínas

La Mandataria federal también adelantó que el próximo 27 de diciembre estará presente en la develación de seis escultras de seis ancestras indígenas en el Paseo de las Heroínas: Tz'ak-b'u Aha, conocida como “la Reina Roja”; Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca- Flor del Señor Moctezuma); la Señora 6 Mono (Señora mixteca de Huachino); Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca); Eréndira, defensora purépecha; y Malintzin, señora de la palabra, la lengua, la traductora.

"Vamos a repartir los libros el 17 (de diciembre) en la tarde con Paco Taibo, vamos a estar con `25 para el 25´ aquí en el Zócalo y el 27 vamos a estar también aquí en la ciudad a develar las estatuas, los monumento a las mujeres, de todas las mujeres indígenas que van a hacer parte del Paseo de las heroínas y otras actividades en la ciudad", dijo.

25 mdp al "25 para el 25"

Este jueves, EL UNIVERSAL revela que el Fondo de Cultura Económica desembolsó, al menos, 25 millones de pesos para la impresión, distribución y derechos de autor de la colección 25 para el 25, que contiene 27 libros que serán repartidos en países como Cuba, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y Uruguay.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, el FCE, que encabeza Paco Ignacio Taibo, reveló que cada obra tendrá un tiraje de 60 mil ejemplares. Aunque al principio del proyecto se contempló a Argentina, con la llegada de Javier Milei a la presidencia “se destruyó el pacto que se tenía”.

La recopilación incluyó a autores como Gabriel García Márquez, Juan Gelman, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor, Sergio Ramírez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito García, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo, Osvaldo Bayer, Eduardo Rosenzvaig, José María Arguedas y Fabrizio Mejía Madrid, cercano al oficialismo.

