Con comentarios como “Y Taibo, siempre misógino”, “Un misógino este tipo Paco Ignacio Taibo II”, “Taibo es un patán misógino”, “No lo dijo con tacto. El resultado es que se vio misógino”, el director del fue criticado en redes sociales tras la presentación, durante la conferencia presidencial, del nuevo proyecto editorial en el que se regalarán 2 millones y medio de libros de literatura latinoamericana en diversos países.

El proyecto arrancará el 17 de diciembre en el Zócalo capitalino y entre los libros que se podrán adquirir hay títulos de Gabriel García Márquez, Piedad Bonnett, Juan Gelman, Carlos Montemayor y Raúl Zurita.

Al ser cuestionado sobre por qué no hay más autoras en la selección, Taibo II afirmó que la generación que eligieron, “la del Boom fue mayoritariamente masculina, hubo que cortar de todas maneras el número de autoras es grande porque tuvimos que ampliar un poquito. Eran autores de la época del boom, en los años 60 del siglo pasado y lo aumentamos a los años 70”.

Las palabras exactas por las que se criticó al director del FCE fueron:

“Mayor literatura de mujeres, sí, hay una presión enorme, viene de abajo, no la inventé yo. Viene de que en estos momentos el 40 % o el 50 % de los clubes y salas de lectura están dirigidos por mujeres y qué quieren? Quieren leer literatura de mujeres, en algunos casos también quieren leer otras cosas, afortunadamente (…)

También tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí que tenga calidad porque si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que se lo mandemos a una sala comunitario en mitad de Guanajuato, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”.

“Pero vamos a hacer una colección de mujeres”, fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando terminó la intervención de Taibo.

