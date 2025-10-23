Tras exponer el proyecto “25 para el 25” para fomentar la lectura y regalar 2.5 millones de libros en toda Latinoamérica a personas de 15 a 30 años, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco ignacio Taibo II, declaró que la batalla no es contra el celular, sino contra la frivolidad ante el uso de las redes sociales.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Taibo apostó por la lectura en las juventudes, porque es “revolucionario” y “transformador”.

“Tengo que confesar que yo hago TikTok habitualmente, y que uno de los grandes elementos que estamos generando no es la batalla contra el celular, sino la batalla contra la frivolidad en el celular. Y usar que a través del celular llegue un cuento, llegue la poesía; o sea, tratar de utilizar los desarrollos tecnológicos y del área de diversión de un adolescente, convertirlos en áreas creativas”, declaró el escritor.

Lamentó que el tiempo libre lo usen los jóvenes y adolescentes de manera banal y blandengue, ausente de profundidad y superficial.

“La batalla es volver a llevar, de una manera provocadora el mensaje: leer es muy divertido, leer no es aburrido, leer no es terrible, leer no es castigo, leer no es examen, es un universo diferente. Leer es apasionante, leer es divertido, leer revolucionario, leer es transformador y ese mensaje tienes que llevarlo de maneras muy provocadoras, que es lo que estamos haciendo en todo el contacto que tenemos prácticamente todos los días con comunidades de jóvenes en escuelas”, expresó Taibo.

Rechazó que haya proyectos autoritarios porque fracasan: “Tienes que llegar con métodos muy provocadores”.

