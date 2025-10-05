El escritor e historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II visitó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su residencia de Buenos Aires, donde cumple arresto domiciliario tras ser condenada por corrupción en la causa conocida como Vialidad.

La visita fue dada a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de la exmandataria en su cuenta de X, antes Twitter, donde difundió una fotografía del encuentro realizado el pasado viernes.

En ella se observa a Taibo II junto a Cristina Kirchner en el interior de su vivienda, en una imagen que rápidamente se viralizó y generó comentarios sobre el significado político y simbólico del gesto.

Kirchner también extiendió palabras de gratitud a Taibo II, "Gracias Paco por la visita y por tu solidaridad.".

Y terminó su post diciendo: "¡Y que viva México!".

Ayer en San José 1111 con el entrañable Paco Ignacio Taibo II… gran escritor mexicano… y gran compañero, con el que siempre es un placer encontrarse a conversar.



¿Por qué esta Kirchner en arresto domiciliario?

Kirchner cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que la Justicia argentina la hallara culpable de administración fraudulenta durante su gestión.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso que la expresidenta cumpla la condena en su casa del barrio de Constitución, con monitoreo mediante una tobillera electrónica y bajo reglas de conducta estrictas.

A principios de junio, la exmandataria volvió a aparecer públicamente después de que el tribunal autorizara el uso de su balcón, luego de que su defensa solicitara aclaraciones sobre los límites de su confinamiento.

Cristina Kirchner salió al balcón a saludar este jueves por la tarde. Foto: Santiago Oroz. La Nación. GDA

El permiso le permitió saludar brevemente a sus simpatizantes, en un gesto que reavivó la atención mediática sobre su situación judicial.

En ese contexto, la visita de Taibo II, una figura emblemática de la izquierda latinoamericana y actual director del Fondo de Cultura Económica en México, adquiere una dimensión política y simbólica.

El encuentro representa un gesto de respaldo a la exmandataria en medio de su condena y de las restricciones impuestas por la Justicia.

Aunque la publicación no detalló el motivo de la reunión, la imagen difundida deja entrever un clima de cordialidad y afinidad política.

La visita ocurre mientras sectores del kirchnerismo buscan mantener activa la figura de Fernández de Kirchner pese a las limitaciones de su arresto.

Taibo no es el único que ha visitado a la expresidenta en su arresto domiciliario, pues el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ya acudió con anterioridad a ver a Cristina Kirchner.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó en su casa en Buenos Aires a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien está en prisión domiciliaria por corrupción. Foto: Tomada de X / @LulaOficial

