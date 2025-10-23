Más Información

El pintor Gabriel Ramírez Aznar (Mérida, 1938), uno de los pocos sobrevivientes del movimiento de La Ruptura, falleció este lunes a la edad de 87 años.

El también escritor e historiador nació el 4 de enero de 1938 y falleció en Mérida, Yucatán el 20 de octubre.

Este año su obra se exhibió en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (Av. Pdte. Masaryk 526, Polanco), 38 obras en tela y papel que dieron muestra de la producción reciente de Ramírez.

En 1998 ganó la Medalla al Mérito Artístico del Instituto de Cultura de Yucatán y entre los recintos nacionales donde tuvo exposiciones se cuentan el Museo Carrillo Gil, el José Luis Cuevas y el Salón de la Plástica Mexicana.

