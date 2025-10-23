Más Información
Sin avances, negociación para eliminar cuotas de EU a jitomate mexicano; caen exportaciones casi 20%
Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas
Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito
Emiten declaratoria de emergencia por inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz tras lluvias de septiembre
El pintor Gabriel Ramírez Aznar (Mérida, 1938), uno de los pocos sobrevivientes del movimiento de La Ruptura, falleció este lunes a la edad de 87 años.
El también escritor e historiador nació el 4 de enero de 1938 y falleció en Mérida, Yucatán el 20 de octubre.
Lee también: Vórtices: cómo habitar la tierra a partir de Gaza
Este año su obra se exhibió en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (Av. Pdte. Masaryk 526, Polanco), 38 obras en tela y papel que dieron muestra de la producción reciente de Ramírez.
En 1998 ganó la Medalla al Mérito Artístico del Instituto de Cultura de Yucatán y entre los recintos nacionales donde tuvo exposiciones se cuentan el Museo Carrillo Gil, el José Luis Cuevas y el Salón de la Plástica Mexicana.
melc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]