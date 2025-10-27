Más Información
Más de 120 académicas, artistas y escritoras como Gabriela Jauregui, Julieta Venegas y Martha Riva Palacio dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo titulada “No llegamos todas en la cultura”, donde condenaron las declaraciones y acciones del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quien “despreció la cuota de género al hablar del programa 25 para el 25” en la conferencia matutina del jueves 23 de octubre.
Las firmantes aseguraron que, durante décadas, se ha borrado y desdeñado la literatura hecha por mujeres y disidencias para enfocarse en autores que se han puesto al centro, como en el boom latinoamericano y en los programas de estudios de instituciones escolares.
“Afortunadamente, en años recientes, lectoras, académicas, editoras y escritoras han realizado importantes trabajos de justicia con el pasado. Esto nos ha permitido mantener la memoria sobre figuras de crucial importancia para la historia de la literatura latinoamericana”, coincidieron.
Lee también Mujeres alistan "mitin poético" por dichos de Paco Ignacio Taibo II; se reunirán en sede del FCE en CDMX
En la misiva, lamentaron que de los 27 libros editados para distribuir masivamente en la colección “25 para el 25” hay sólo siete escritoras, de las cuales tres son autoras mexicanas ya fallecidas que son Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas y Adela Fernández.
Muchas mujeres, dijeron, hicieron literatura y publicaban sin tener el reconocimiento de sus pares como Josefina Vicens, María Luisa Bombal, Cristina Peri Rossi, Clarice Lispector y Alejandra Pizarnik, entre otras.
Por tanto, reprobaron la inclusión de Fabrizio Mejía Madrid, al considerar que su trabajo “no corresponde a la temporalidad del siglo XX que Taibo II dice haber consensuado con diferentes filiales del FCE”.
Lee también “¿Qué se cree ese señor?”: Escritoras reaccionan a dichos misóginos de Paco Ignacio Taibo II
“En este caso, la omisión de autoras vivas en la colección nos regresa a una discusión que creíamos ya saldada: aquella en la que la paridad se convierte en uno de los recursos imprescindibles para resarcir la deuda histórica con las mujeres”, señalaron.
De acuerdo con las escritoras, Paco Ignacio Taibo II tiene una perspectiva “anquilosada” respecto a la cultura, por lo que “no es la persona adecuada para dirigir una de las instituciones culturales más importantes de toda América Latina”.
A lo largo de la carta, afirmaron que pese al momento histórico de tener una Presidenta en México, “no llegamos todas en la cultura y las artes” porque el trabajo de voces femeninas ha sido tratado con desdén desde el propio Estado.
Lee también La lectura como acto de amor
“Hay que seguir insistiendo en la paridad, en la distribución equitativa de espacios que respete, honre y potencie el trabajo realizado por una amplísima comunidad de mujeres y disidencias sexogenéricas lectoras y escritoras”, agregaron.
Finalmente, hicieron un llamado a Claudia Sheinbaum a resarcir la violencia cometida contra escritoras “hoy borradas de la tradición” y corregir sesgos de exclusión en la colección “25 para el 25” con la adición de autoras latinoamericanas vivas que escriban en español y en lenguas originarias “mediante un consejo que involucre a lectoras, académicas, editoras y escritoras: que no sea Paco Ignacio Taibo II quien lo decida”.
A continuación, las firmantes:
- Abril Castro Prieto, curadore y gestore cultural
- Abril Medina, poeta
- Aisha Remedi, diseñadora Industrial
- Alejandra Escutia Angulo, traductora
- Alejandra Liliana, mediadora de lectura
- Alejandra López Martínez, consultora en comunicación política
- Aleka Quintana, abogada
- Alf Bojórquez, novelista
- Alfredo Limas Hernández, profesor universitario
- Alfredo Núñez Lanz, escritor y editor
- Alicia Anahi Valle Baa, ama de casa
- Alicia García Bergua, escritora
- Alicia Ivonne Jeanette Salum González, escritora
- Alissa Medina, estudiante
- Alma García, guía de turistas
- Alma Fuentes, terapeuta familiar
- Amado Arturo Espinosa Guerrero, docente -mediador
- Amanda Schmelz, actriz
- Amarela Varela-Huerta, Profesora investigadora uacm
- Ana Clavel, Escritora
- Ana Gabriela González González, servidora pública
- Ana García Bergua, escritora
- Ana Rocío Cardoza Ávalos, comerciante
- Anaclara Muro Chávez, escritora y editora
- Anamari Gomís, escritora y profesora universitaria
- Andrea de Lourdes Chapela Saavedra, escritora
- Andrea Palomar Duclaud, gerente comercial
- Andrea Reed Leal, académica-investigadora
- Angela Garcia Silva, editora
- Angélica Santa Olaya, escritora
- Antígona Segura Peralta, científica
- Aracelly Guerrero Maldonado, bibliotecaria
- Arianna Aquino Ortega, RP y editora
- Athenea Papacostas Villegas, artista
- Aura Eréndira Martínez Oriol, concejala Miguel Hidalgo
- Aura García-Junco, escritora
- Aurea Milene Valencia Euan, bibliotecóloga
- Azul Ramos, escritora
- Berenice Lopez, maestra
- Brenda Lozano, escritora
- Carla Castillo, concejal
- Carla Faesler, escritora
- Carlos Ivanhoe García Campos, gestor cultural en Cultura Tlajomulco y poeta
- Carmen Cecilia Celis de la Rosa, docente
- Carmen Harumi Velázquez Leos, fotógrafa
- Carmen Marín Levario, profesora universitaria
- Carmen Villoro Ruiz, escritora
- Casandra Gómez, escritora
- Cecilia Fernández, poeta, fotógrafa, periodista
- Claudia Aguilar Barroso, abogada
- Claudia Canales Ucha, historiadora
- Claudia Roxana Rosellón Macías, docente
- Claudia Solís-Ogarrio, escritora, poeta y gestora
- Concepción Ocádiz García, periodista / mediadora de lectura / docente
- Cristina Pérez Carmona, empleada federal
- Dan Hernández Sánchez, promotora de la literatura y mediadora de la lectura
- Daniela del Carmen Gil Esteva, artista y editora mexicana
- Deyci Maritza Juárez López, tallerista de fomento a la lectura
- Diana Morales G, artista y docente
- Diana Gonzalez, intérprete médica
- Diana J. Torres, escritora
- Domitila bedel, gestora cultural
- Edgar Hernández, crítico de arte
- Edith Morales, artista
- Efraín Perez Peña, médico
- Elena Fortes, cineasta
- Elia Echeverría Arjonilla, profesora-investigadora
- Elia Guadalupe Villegas Lomeli, project manager
- Elisa Ramírez, escritora
- Elvira Liceaga, escritora
- Emmanuel Peña Martínez, artista gráfico
- Enzia Verduchi, poeta y editora
- Erika Martínez Macedo, consultora
- Esther Gámez, artista, multidisciplinaria
- Fanny Enrigue Lancaster Jones, poeta, docente y correctora de estilo
- Farah Munayer, internacionalista y empresaria
- Felipe Góngora, docente
- Fernanda Latani M Bravo, geógrafa y escritora
- Francoise Roy, traductora y escritora
- Frida Tejeda, escritora y docente
- Frydha Victoria, poeta
- Gabriela Bayona Trejo, profesora
- Gabriela Díaz, economista
- Gabriela Garcia Hubard, profesora
- Gabriela Guadalupe Sepúlveda Vázquez, docente
- Gabriela Jauregui, escritora y editora
- Georgina Rosado Rosado, jubilada y escritora
- Guadalupe Romero Martínez, profesora jubilada
- Gustavo A. Cruz Cerna, editor y curador
- Ilse Pérez Morales, editora de literatura infantil y juvenil
- Iovanka Yoloxochitl P Ángeles Moreno, escritora para niñas y niños
- Irani Larios, editora
- Irene Ruvalcaba, escritora y promotora de la literatura escrita por mujeres
- Irma Gallo, escritora/profesora universitaria
- Irmgard (Gardi) Emmelhainz, escritora y docente
- Itzel Vargas, profesora
- Janett Lucio Duana, consultora
- Jessica Avelina Marroquín Ventura, diseño de contenido jurídico en el PJF
- Jimena Montemayor Loyo, cineasta
- Jocelyn Rodríguez Hernández, estudiante
- Juana González, jubilada y estudiante de escritura creativa
- Juana Martinez Macedo, ingeniera química
- Judy Goldman, escritora
- Julia Gómez, arquitectura
- Julia Reyes Retana C., ilustradora
- Juliana Faesler, artes escénicas
- Julieta Venegas, música
- Karina Ballesteros, artista interdisciplinaria y mediadora de lectura
- Karla Peregrina Oropeza, comunicadora de ciencia
- Laia Rius, fotógrafe
- Laura Martinez PL, directora de organización de la sociedad civil
- Laura Oropeza Ramos, profesora titular de TC FI- UNAM
- Leda Rendón Trocherie, escritora
- Leonor Quiroz, abogada
- Leslie Gatica, producción de alimentos
- Líbana Nacif Heredia, periodista
- Libia Brenda Castro Rojano, escritora, editora y traductora
- Lidia Ivon Borja Aldave, poeta
- Ligicz Villalobos, empleada
- Liliana López Gómez, periodista
- Lilly Colmenero, docente
- Lilly Kerekes, traductora poliglota, profesora de idiomas
- Lizbeth Alvarado, editora
- Lizbeth Salas, psicoterapeuta
- Lizzie Castro, poeta, escritora, mediadora de lectura y gestora cultural
- Lorena Carreón García, mediadora de lectura
- Lorena Gutiérrez, docente y escritora
- Lorena Hernández Alejandro, docente, escritora, locutora de radio y televisión, gestora cultural y actualmente servidora publica
- Lorena Sanmillán, escritora
- Lourdes Cabrera, escritora
- Lucía Padrón, profesionista
- Luis Nivardo Trejo Olvera, docente-investigadore- Universidad Autónoma de Querétaro
- Luisa Reyes Retana, escritora
- Luisa Riley, documentalista audiovisual
- Luna Marán, cineasta
- Luz María Ruiz Pelcastre, mediadora de lectura
- Ma. del Refugio Pérez Paredes, profesora
- Magali Lara, artista visual
- Marén García Macías, traductora y gestora cultural
- Margarita de la Peña Beltrán, artista visual y escritora
- Margarita Torres Gómez, maestra jubilada
- María Conejo, artista visual
- María De Alva, escritora
- María de los Ángeles Godínez Guevara, editora
- María de los Angeles Suárez Tacotalpan, empleada
- María Elena González Ortega, escritora
- Maria Jesús Méndez, Ingeniera en Electrónica y mediadora de sala de lectura en Yucatán
- María José Gómez Castillo, académica
- María José González Camarena, editora y escritora
- María Luisa Durán Almazán, editora, redactora, correctora de estilo
- María Magdalena Wilson Robles, abogada
- María Renée Prudencio, guionista
- María Teresa Ruiz Martinez, profesionista
- Mariana Bernárdez, poeta
- Mariana González Sánchez, escritora y bibliotecaria
- Mariana Oliver, escritora
- Mariana Pérez Villoro, escritora
- Maricruz García Sánchez, mediadora de lectura y narradora oral
- Marina Azahua, escritora y editora
- Marion Reimers, periodista
- Marisol García Walls, escritora
- Marlene Zertuche, editora y poeta
- Martha J. Ramírez, escritora
- Martha Riva Palacio, autora
- Maya López Ramírez, poeta, narradora, editora y profesora universitaria
- Melba Alfaro, escritora
- Melissa Martinez, comunicóloga
- Mercedes Caso, gestora de organizaciones no lucrativas
- Michel Mendoza, egresada en Creación Literaria
- Michelle Pérez-Lobo, poeta y editora
- Michelle Saenz Burrola, artista visual
- Miguel Agustin Mesa Pérez, artista
- Miriam E. Pérez Ballesteros, docente
- Mónica Lavín, escritora
- Mónica Mendoza Madrigal, académica
- Nallely Guadalupe Luna García, estudiante
- Nancy Milagros Mondragón Tiburcio, trabajadora doméstica y escritora
- Natalia Beristain, cineasta
- Natalia Pérez
- Nicte-Há Ximena García Güizado, mediadora de lectura, escritura y oralidad con comunidades marginalizadas en zonas urbanas-periféricas y rurales
- Nina Sen Yat Zen Contreras Pacheco, empleada
- Odile Cortés, empresaria
- Olga Chorro, artista Visual
- Olivia Tello, abogada
- Óscar Baños Huerta, docente
- Ozmayra Córdova, geógrafa
- Paola Flores, comunicadora
- Paola, gestora cultural
- Patri Carrillo, escritora
- Patricia Bermúdez Ruiz, escritora
- Patricia Mata, maestra y escritora
- Patricia Serdán, consultora
- Patricia Velasco, escritora, tallerista y gestora cultural
- Roxana Elvridge Thomas, poeta
- Sandra Nishimoto, maestra
- Sara Pinet, dramaturga y actriz de teatro
- Sayuri Sánchez, poeta
- Senene Galindo, cineasta y gestora cultural
- Silvia Careli López Falfán, poeta
- Sofía cham, escritora
- Sofia Margarita Provencio, comunicóloga
- Sophia Paz Sifuentes, maestra
- Susana Báez Ayal, profesora-investigadora universitaria
- Susana Báez Ayala, profesora-investigadora universitaria
- Susana Quintanilla, investigadora del CINVESTAV
- Tamara Ibarra, cooperación cultural
- Tania Pérez Córdova, artista
- Teresa Corres Nava, publicista y locutora independiente
- Teresa González Arce, profesora, investigadora y escritora
- Txema Novelo, cineasta
- Verónica Falcón Ortiz, estudiante de Maestría en Traducción
- Verónica Maza Bustamante, periodista y sexóloga
- Verónica Murguía, escritora
- Verónica Ortiz Cisneros, comunicóloga
- Vivian Abenshushan, escritora
- Vladimir Orozco, educador
- Xanat Lapizco Cordova, profesionista
- Yilen Gomez Maqueo Chew, investigadora UNAM
- Yol Segura, escritorx y guionista
- yomara naomi, librera
- Ytzel Maya, escritora
em
