Mujeres escritoras, poetas, artistas y colectivas feministas convocaron un "mitin poético" en la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) en la Ciudad de México (CDMX), en protesta a los dichos "machistas" y "misóginos" de su director Paco Ignacio Taibo II.

El director del FCE fue criticado en redes sociales y por escritoras mexicanas al decir que si una mujer escribe un poemario “horriblemente asqueroso de malo”, no merece ser enviado a una comunidad para ser leído.

Su comentario se suma al dicho de que el boom literario fue “mayormente masculino”, esto durante su participación en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado jueves 23 de octubre, y donde presentó la colección 25 para el 25, una iniciativa para regalar 2 millones y medio de libros en toda América Latina.

Paco Ignacio Taibo anuncia regalo de 2 millones y medio de libros en América Latina (23/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Las mujeres de las letras de inmediato expresaron su rechazo ante el pensamiento del también escritor, por lo que en respuesta se organizaron para manifestarse.

Mujeres convocan "mitin poético" contra dichos de Taibo II

"Lamentamos que desde el cargo público que ostenta el señor, pagado con los recursos del pueblo de México y de millones de MUJERES, se exprese desde el machismo y odio hacia las escritoras", escribió Yohali Reséndiz, periodista, columnista en Opinión 51, titular de Despierta TV y escritora.

A través de un convocatoria que circula en redes sociales y que ha sido compartida por mujeres y medios feministas, se espera un "mitin poético" y "con horribles poemas para Taibo", en donde esperan llevar sus escritos y poemas.

El llamado es para este martes 28 de octubre a las 10 de la mañana en la sede del Fondo de Cultura Económica en la capital de país, ubicada en la carretera Picacho Ajusco 227, colonia Fuentes del Pedregal.

Mujeres alistan "mitin poético" contra machismo de Paco Ignacio Taibo II (25/10/2025). Foto: Tomada de redes sociales

El medio digital feminista "La Costilla Rota" compartió la misma convocatoria, una imagen con los rostros de once mujeres destacadas por sus letras, entre ellas Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, Cristina Rivera Garza, Sor Juana Inés de la Cruz, Pita Amor, entre otras.

Por su parte, Andrea Gómez, fundadora de "LUNA Escuela de Pensamiento Feminista", también se sumó a la manifestación y consideró que "Taibo sabrá sobre muchos temas pero historia de las mujeres, feminismo y lo que ha sido en la dimensión histórica poder escribir para una mitad de la humanidad, parece que no".

