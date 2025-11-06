La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que a las empresas harineras se les está exigiendo que sean parte del acuerdo para tener precios más justos, ante inconformidades y protestas de los productores de maíz.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que ante los bloqueos carreteros que mantienen los agricultores en diversos puntos del país, “hay intereses políticos”.

“Y sí, se le está exigiendo a las empresas harineras que sean parte de este acuerdo de precios más justos”, dijo.

Cuestionada sobre un acaparamiento del mercado de Cargil, Minsa y Maseca, principales empresas productoras de harina de maíz, la Mandataria federal aseguró que hay diálogo con la industria.

Destacó el acuerdo que se llegó en días pasados con los productores de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de un apoyo de 950 pesos por tonelada que una parte aporta el gobierno federal y otra los gobiernos de los estados: “La gran mayoría ya firmó con la Secretaría de Agricultura y están por abrirse las ventanillas para poder tener acceso a este recurso que sería el próximo año”.

“¿Ya no puede haber mayor apoyo por el momento para todo aquellos que siguen exigiendo?”, se le preguntó.

“No, es el apoyo que hemos establecido y es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo para poder apoyar a los productores”, respondió la Presidenta.

“Queremos que esto se lleve a un acuerdo de más largo plazo, que no solo sea ahora [...] Que logremos generar una condición para que haya este apoyo de manera permanente, y estamos trabajando ya incluso para que se pueda llevar a nivel de ley”, comentó.

Destacó los programas Producción para el Bienestar, Fertilizante Gratuito y Sembrando Vida para ayudar a los productores. Confió en presentar en los próximos días un apoyo para la producción del maíz nativo.

