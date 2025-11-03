Este lunes 3 de noviembre, productores de maíz regresaron a la Ciudad de México, donde esperan un encuentro en la Cámara de Diputados, en exigencia de precios justos y negociación digna.

El Movimiento Agrícola Campesino anunció también el bloqueo de las vías de Ferromex en Guanajuato y Michoacán, así como paso libre de peaje en algunas carreteras.

“Nuestro único fin es el bienestar del sector agrícola. Como acto de buena fe y para no afectar a la ciudadanía a la que también pertenecemos, anunciamos que las carreteras de México estarán liberadas a paso libre”, indicó el Movimiento.

Los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Por diversas movilizaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó del cierre de la circulación en la Autopista Arco Norte, en el kilómetro 50+800, cerca de la caseta Jilotepec, y en Autopistas Michoacán, en el kilómetro 132+500, en el tramo Uruapan-Nueva Italia.

“Se solicita a conductores tomar precauciones y prever tiempos de recorrido”, dijo la SICT.

