Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcó su lucha contra el crimen

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Este lunes 3 de noviembre, regresaron a la Ciudad de México, donde esperan un encuentro en la , en exigencia de precios justos y negociación digna.

El Movimiento Agrícola Campesino anunció también el bloqueo de las vías de Ferromex en Guanajuato y Michoacán, así como paso libre de peaje en algunas carreteras.

“Nuestro único fin es el bienestar del sector agrícola. Como acto de buena fe y para no afectar a la ciudadanía a la que también pertenecemos, anunciamos que las carreteras de México estarán liberadas a paso libre”, indicó el Movimiento.

Los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, .

Por diversas movilizaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó del cierre de la circulación en la Autopista Arco Norte, en el kilómetro 50+800, cerca de la caseta Jilotepec, y en Autopistas Michoacán, en el kilómetro 132+500, en el tramo Uruapan-Nueva Italia.

“Se solicita a conductores tomar precauciones y prever tiempos de recorrido”, dijo la SICT.

