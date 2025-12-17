Más Información
Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano
Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
El pleno de la Comisión Permanente realizó la primera sesión correspondiente al primer receso del segundo año de sesiones, la cual duró menos de una hora, y sin debate de agenda política.
La sesión incluyó comunicaciones oficiales, acuerdos de los Órganos de Gobierno, así como dos Rondas de Iniciativas. Las y los diputados evitaron abrir un debate de temas coyunturales, al rechazar un apartado de agenda política.
Tras la breve sesión de menos de 58 minutos, se citó para el 07 de enero del año 2026.
Lee también Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano
Detienen a "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]