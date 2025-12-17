Más Información

El pleno de la realizó la primera sesión correspondiente al primer receso del segundo año de sesiones, la cual duró menos de una hora, y sin debate de agenda política.

El diputado Rubén Moreira durante la sesión de la comisión permanente en la cámara de diputados. FOTO: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
El diputado Rubén Moreira durante la sesión de la comisión permanente en la cámara de diputados. FOTO: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

La sesión incluyó comunicaciones oficiales, acuerdos de los Órganos de Gobierno, así como dos Rondas de Iniciativas. Las y los diputados evitaron abrir un debate de temas coyunturales, al rechazar un apartado de agenda política.

Tras la breve sesión de menos de 58 minutos, se citó para el 07 de enero del año 2026.

La diputada Kenia López Rabadán, la senadora Laura Itzel Castillo y la senadora Verónica Camino durante la sesión de la comisión permanente en San Lázaro. FOTO: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
