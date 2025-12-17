Transportistas y productores sostuvieron este miércoles una mesa de trabajo con el gobierno federal en la que se avanzó en la atención al sector transportista, en temas como la extorsión e inseguridad con un botón de pánico.

Ante el amago de bloquear carreteras, casetas y puentes internacionales, esta noche se tiene programada otra mesa en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se espera atiendan las demandas de los agricultores, y dependiendo de la respuesta, tomar acciones.

Después de tres horas y media de reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), el líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, comentó que las autoridades harán una revisión de retenes, supervisados por la Guardia Nacional.

Productores y transportistas se declararon en "alerta máxima" la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025 en el marco de una mesa de negociación con Segob. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

"Tenemos ya un programa, como un botón de pánico", comentó ante los avances.

"Vamos avanzando", expresó Estévez al aclarar que se mantienen quienes están a orilla de carretera en espera de una respuesta de la Sader.

Se espera que en 15 días tengan otra reunión los transportistas con el gobierno federal en la Segob para revisar un refuerzo de la vigilancia en carreteras.

Alrededor de las 18:00 horas, el líder del FNRCM, Eraclio "Yako" Rodríguez, salió de la Secretaría de Gobernación para ir a la mesa que tenían los agricultores en la Secretaría de Agricultura para atender sus demandas.

Confió "Yako" Rodríguez en llegar a acuerdos con el gobierno para un comercio justo y disposición de formar el fondo de reserva alimentaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no todos los participantes en estas movilizaciones pueden considerarse campesinos y aseguró que el gobierno federal mantiene el diálogo abierto a través de la Secretaría de Gobernación.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que se trata de algunas organizaciones específicas y no de un movimiento generalizado del sector rural.

Productores y transportistas han realizado bloqueos para exigir mejores precios a sus productos y mayor seguridad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

"Así como que campesinos, campesinos, pues no. Son algunas organizaciones”, dijo.

La mandataria federal destacó que su administración ha trabajado de manera intensa para apoyar al campo, particularmente en un contexto complicado por los bajos precios de los granos.

Explicó que, a través de dependencias como Agricultura y Alimentación para el Bienestar, se han abierto ventanillas para otorgar apoyos adicionales en distintos estados del país, principalmente para productores de maíz, trigo y otras semillas.

“Se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos”, afirmó.

Reconoció que existen planteamientos que no han sido sencillos de cumplir, no solo por limitaciones presupuestales, sino también por cuestiones normativas.

Sin embargo, subrayó que la mayoría de las demandas ya han sido atendidas y que actualmente es “muy poca gente” la que insiste en estas acciones de presión. En ese sentido, consideró que no hay justificación para afectar a la ciudadanía mediante bloqueos de vías de comunicación.

“No hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”, sostuvo.

