Previo a Navidad y Año Nuevo, y luego de que no tuvo éxito una mesa de negociación con el gobierno federal en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el miércoles por la noche, productores y transportistas se declararon en alerta y reiteraron su amago de bloquear carreteras, casetas, puentes internacionales y puertos marítimos.

Al insistir en que sus exigencias principales son precios de garantía y seguridad para los transportistas en las carreteras, mencionaron que el próximo martes 16 de diciembre sostendrán una reunión en la Sader para plantear sus demandas.

En caso de no llegar a un acuerdo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que tomarían acciones como concentrar contingentes en la Ciudad de México y cierres de vialidades alrededor de embajadas como la de Estados Unidos y Canadá.

“Estamos en alerta para la reunión del martes y detonaríamos todo el martes por la tarde, o el miércoles. Vamos a estar parados a los lados de las carreteras, (...) en las casetas de peaje (...) y en otras partes donde hay que llevar maquinaria, llegaríamos el miércoles por la mañana de ser necesario.

“Estamos viendo la posibilidad de concentrar algunos contingentes aquí en la Ciudad de México y cerrar las calles adyacentes a las principales embajadas, sobre todo la de Estados Unidos, la de Canadá”, dijo en el Monumento a la Revolución Eraclio Yako Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

“El tema del agua es página cerrada”, dijeron después de la reciente aprobación de la Ley de Aguas.

David Estévez, representante de la ANTAC, señaló que “hay muchos temas” que platicar con el gobierno: “Sin producto no hay transporte (...) Hay una pausa que hemos tenido dentro del gobierno, vamos a estar siempre juntos”.

Por su lado, el líder de los campesinos de Sinaloa, Baltazar Valdez, aseguró que ante la falta de acuerdos se trata de “una medición que está haciendo el gobierno” y aseguró que el movimiento está en crecimiento con la suma del sector minero. Plantearon que la reserva se haga con 300 mil toneladas de frijol; un millón de toneladas de trigo y sorgo; una bolsa de 6 mil millones de pesos para atender la comercialización de oleaginosas y 10 millones de toneladas de maíz blanco.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó recientemente que el gobierno federal mantendría mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a “buenos acuerdos”.

“Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues sí dan un gran apoyo al campo mexicano”, dijo.

Afirmó que el gobierno de México continuaría entregando apoyos a transportistas y productores para fortalecer el campo mexicano.

“Hay que seguir en el apoyo hacia ese sector, hay bastantes programas, dependiendo de cuál es el sector, se apoyan, y vamos a seguir trabajando todo el gobierno federal y específicamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisamente en el apoyo a los productores y que además ellos, con todos los programas, pues tengan mejores resultados en las cosechas, pero también tenemos que hacer frente a los mercados internacionales, que es ahora una problemática”, señaló.

En el marco de la reunión del miércoles con el subsecretario de la Sader, Leonel Cota, el frente de trabajadores del campo y transportistas advirtió que volvería a tomar carreteras y acusó a las autoridades federales de mantener “una relación cerrada”. Integrantes pidieron a las autoridades ser escuchados y precios dignos, “donde las amas de casa no tengan que pagar por el abuso del sector empresarial”.

“No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada, preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales”, dijo Yako Rodríguez.

Cabe señalar que en días pasados, tras avalarse la Ley de Aguas, productores y transportistas anunciaron un “receso estratégico” luego de varias semanas de bloqueos en distintos puntos del país.

“Tenemos que defender a nuestras familias, (...) nuestra producción y esa es la única manera de hacerlo, compañeros (...) Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre los representantes de todos los estados que estamos hoy aquí para salir nuevamente a la manifestación”, dijo Yako Rodríguez.