La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que su partido alista una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Gobernadora” recientemente aprobada en el Congreso de San Luis Potosí, también conocida como “Ley Esposa”, debido a que obliga a postular únicamente mujeres para la gubernatura del Estado.

“No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera. Incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar, porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad”, dijo durante gira de trabajo por Coahuila de este miércoles.

Reiteró que Morena determinó que para los comicios de 2027 no se llevará en ninguna boleta a familiares para la sucesión de cargos, pese a que la reforma constitucional que busca evitar el nepotismo electoral lo mandata hasta el año 2030.

La llamada “Ley Esposa”, que tuvo el voto en contra de Morena, establece que para el proceso electoral ordinario de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar mujeres para competir por la gubernatura de San Luis Potosí, para suceder al actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“En los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en esta Constitución, es decir, para el periodo subsecuente podrán postular hombres sin perjuicio de aquellos que deseen postular mujeres”, establece lo avalado por legisladores locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Pleno del Congreso de San Luis Potosí resaltó que esta legislación es un “hecho notorio” porque desde la creación del Estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local.

Lo anterior, agregó, constituye una “evidencia irrefutable de una barrera estructural que impide el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, durante gira nacional por Coahuila este miércoles 17 de diciembre de 2025. Foto: Especial

La senadora del PVEM, Ruth González Silva, se ha declarado lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en el año 2027, cargo que actualmente ostenta su cónyuge, el gobernador Ricardo Gallardo.

El pasado 24 de septiembre, aseguró que su bancada tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura, con o sin alianza de Morena. Además, resaltó que el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

“En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no, es respetable por supuesto la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es lo que va a decidir y lo va a hacer en un par de años todavía”, señaló.

