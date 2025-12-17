La bancada del PAN en el Senado de la República impulsa la llamada Ley Rembolso ante el grave desabasto de medicamentos y la inoperancia de las Farmacias del Bienestar.

“Ley Reembolso" es una iniciativa del PAN en México para obligar a ISSSTE e IMSS a reembolsar el costo de los medicamentos a los pacientes si las instituciones públicas no los tienen disponibles, buscando solucionar el desabasto y que las familias no tengan que pagar de su bolsillo, estableciendo plazos de 5 días para la gestión y 10 para el pago del reembolso, y se apoya con una campaña de recolección de firmas ciudadanas.

Se establece que si un derechohabiente no encuentra su medicamento en la farmacia institucional, debe poder comprarlo en farmacias privadas y el gobierno federal debe reembolsarle el gasto.

Agustín Dorantes propuso un presupuesto suficiente, que saque de la precariedad los servicios de salud que hoy obligan a las familias a sacrificar sus ingresos para comprar las medicinas y acceder a los tratamientos que requieren en instituciones privadas.

Recordó que la reducción del presupuesto de salud del 10 por ciento desde el 2024 y el subejercicio del 4 por ciento en este 2025, y que para el 2026 hay un nuevo recorte del 4.7 por ciento, lo que insistió, ha provocado que instituciones como el IMSS y el ISSSTE se encuentren en su peor momento, sin medicinas y sin tratamientos oportunos para sus derechohabientes.

Expuso que ante ello está impulsando la iniciativa ciudadana para la “Ley Reembolso”, para que el IMSS y el ISSSTE paguen las medicinas y los tratamientos que no hayan brindado de manera oportuna a sus derechohabientes.

