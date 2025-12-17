María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) agradeció el apoyo y la solidaridad recibida luego de que fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades por la pensión vitalicia que recibe.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, la académica escribió que agradece a todos "el inmenso apoyo y solidaridad" en el caso de la acusación penal de la que, asegura, ha sido objeto por "haber ejercido el derecho a la libertad de expresión".

"Agradezco a todos uds el inmenso apoyo y solidaridad para conmigo en ocasión de la acusación penal de que he sido objeto por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión. El valor cívico mostrado por ustedes es una muestra de que todavía hay esperanza. Gracias de corazón", expresó.

(17/12/2025).

Apenas el pasado 12 de diciembre, la FGR a cargo de la recién llegada Ernestina Godoy, procedió penalmente contra la directora de Mexicanos Contra la Corrupción por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla ocurrido en octubre 2004.

La FGR había determinado que la analista política debía comparecer ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, sin embargo, el pasado 14 de diciembre la misma jueza canceló la audiencia inicial pidiendo que se continúe la acción penal con el juez de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte.

Cabe mencionar que desde enero del 2005, la académica es beneficiaria de la pensionada vitalicia de Pemex, pero en marzo de 2024 la petrolera le suspendió el pago alegando que se trataba de un cobro indebido porque el fallecimiento de su esposo en realidad fue un suicidio y no un accidente.

