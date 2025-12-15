Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que, como parte de una estrategia orientada a la continuidad operativa y la planeación financiera, la empresa mantiene la ejecución de su inversión física conforme a lo previsto en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso.

El domingo EL UNIVERSAL publicó que la inversión física de Pemex se redujo 29% en comparación anual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Pemex dijo que de enero al 30 de noviembre 2025, la inversión física presupuestal ejercida por Pemex asciende a 205 mil millones de pesos, que va de a acuerdo con lo programado para este año en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

De manera complementaria y con el propósito de ampliar los recursos destinados a inversión productiva, Pemex robusteció su capacidad de inversión mediante el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, instrumentado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Mediante este esquema, entre septiembre y noviembre de 2025 se han canalizado 70 mil millones de pesos adicionales para inversión física, y se tiene previsto que durante diciembre se apliquen 120 mil millones de pesos más, con lo que la inversión física pagada a través de este Programa alcanzará 190 mil millones de pesos en el presente año”, añadió la empresa.

Estos recursos se suman a la inversión presupuestal ejercida y permiten reforzar la ejecución de proyectos prioritarios para la operación de la empresa.

“Para el 2026 y de a acuerdo al Presupuesto aprobado, habrá un incremento de 17.7 % en la inversión física de Pemex respecto a 2025, que se integrará con recursos del Programa de Financiamiento de Inversión por alrededor de 60 mil millones de pesos en el primer trimestre y asegurar la continuidad, la planeación operativa y financiera de la empresa”, afirmó la empresa en un comunicado.

En materia de producción de hidrocarburos, Pemex mantienen las metas establecidas en el Plan Estratégico 2025–2035 con una producción en promedio nacional de 1.8 millones de barriles diarios de crudo.

Para 2026, la inversión se complementará con participación privada mediante esquemas contractuales vigentes y nuevos contratos de inversión mixta en proceso de adjudicación, en atención a la madurez geológica de los campos.

Con ello, Pemex acredita que la ejecución de su inversión, la planeación financiera y la operación de sus activos se mantienen bajo control y alineadas con sus objetivos estratégicos, lo que asegura la continuidad operativa, la viabilidad financiera de la empresa y su contribución al desarrollo energético y económico del país.

