El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que este lunes iniciaron las mesas de trabajo con empresas, agrupaciones y permisionarios del servicio de taxis que operan en el aeropuerto.

“En estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y diálogo institucional, y con el compromiso de fortalecer el servicio de transportación terrestre en beneficio de las personas usuarias, este lunes 15 de diciembre dio inicio la instalación de mesas de trabajo con las empresas, agrupaciones y permisionarios que operan en el AICM”, indicó el aeropuerto, en un comunicado.

Los concesionarios del servicio de taxis se oponen a la entrada en operación de los taxis de aplicación de cara al Mundial de Futbol en 2026, aunque, de hecho, los usuarios usan estas plataformas continuamente.

El AICM indicó que las mesas de trabajo son el comienzo de una nueva etapa de coordinación interinstitucional, orientada a la profesionalización y mejora continua del servicio, con un enfoque centrado en las personas usuarias como eje rector de las decisiones y acciones que se implementen.

Las mesas de trabajo estarán dirigidas a fortalecer la seguridad operativa, elevar la eficiencia en la prestación del servicio y promover la modernización tecnológica, en concordancia con los estándares propios del entorno aeroportuario.

El AICM destacó que las mesas de trabajo atienden a las solicitudes planteadas por distintos actores del sector y refrenda la disposición institucional para escuchar, analizar y construir soluciones conjuntas, bajo principios de corresponsabilidad e igualdad de condiciones, siempre en beneficio del interés público y de las personas usuarias.

