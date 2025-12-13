El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), reconoció “recurrentes” fallas en su seguridad en los puntos de inspección al dar acceso a pasajeros con pases de abordar de una terminal incorrecta o incluso a otros aeropuertos.

El aeropuerto capitalino —el más importante del país— admitió que en los nueve puntos de inspección de pasajeros, el personal de seguridad privada supervisa solamente de manera visual el acceso de los usuarios mediante la validación de sus pases de abordar, tanto en formato físico como digital, es decir, no hay ningún control o herramienta tecnológica que permita autentificar que el pase sea legítimo.

El AICM señala que debido a que esta supervisión se hace de manera visual, el ingreso resulta lento, lo que provoca acumulación de personas en el exterior de los puntos de inspección, y en consecuencia, retrasos en el proceso de abordaje.

“El AICM cuenta actualmente con nueve Puestos de Inspección a Personas (PIP) para pasajeros: cinco en la Terminal 1 y cuatro en la Terminal 2. En estos puntos de control, el personal de seguridad privada supervisa el acceso de los pasajeros mediante la validación de sus pases de abordar, tanto en formato físico como digital.

“Sin embargo, debido a que este procedimiento se realiza únicamente de manera visual, el ingreso resulta lento, lo que provoca acumulación de personas en el exterior de los PIP, y en consecuencia, retrasos en el proceso de abordaje. Asimismo, se han registrado situaciones recurrentes en las que se permite el acceso a pasajeros con pases de abordar correspondientes a la terminal incorrecta o incluso a otros aeropuertos”, se indica en la página 1 del anexo del contrato 253-025-AICM-3A.

Licitación

Para evitar esta situación, el Benito Juárez lanzó una licitación para adquirir 40 equipos que validen los pases de abordar en las terminales 1 y 2 del AICM, con el propósito de agilizar el flujo de ingreso y optimizar la atención a los usuarios, con un costo de 40 millones de pesos.

El AICM apunta a agilizar el ingreso de usuarios y evitar errores mediante la contratación de dispositivos tecnológicos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En el oficio AICM/DA/SRM/GR M/4515/2025 informa que este contrato fue entregado en adjudicación directa a la empresa Dr México S.A. de C.V.

La licitación detalla que estos nuevos equipos deberán operar de forma ágil y segura, sin generar interferencias ni afectar los procesos que intervienen en la operación aeroportuaria, garantizando así la continuidad, eficiencia y seguridad de las actividades de control de acceso.

“Instalación y puesta en marcha de 40 equipos y sus componentes para validación de documentos en los accesos PIP (Puesto de Inspección a Personas) de ambas terminales ubicadas en puntos estratégicos, según las necesidades y afluencias de cada puntos de inspección, donde debe cumplir con los siguientes puntos:

En un contrato, el Benito Juárez admite que los nueve puntos de inspección distribuidos en ambas terminales no cuentan con tecnología para validar la documentación de los pasajeros, lo que retrasa el proceso de abordaje.

“Contar con un sistema automatizado de control de acceso verificación auxiliar por cada cinco equipos principales; biométrica facial 1:1; consulta en tiempo real a la base de datos de vuelos (FIDS); validación de documentación debiendo considerar la integración del sistema de base operativa aeroportuaria y supervisión local y centralizada en tiempo real”.

Señala que esto contribuirá a reducir aglomeraciones, evitar errores de ingreso y optimizar el flujo de pasajeros en ambas terminales.

Garantía de un año y respuesta inmediata

En la página 12 se advierte que la empresa adjudicada deberá entregar una garantía de calidad con vigencia de al menos un año, contados a partir de la fecha de entrega-recepción y puesta en operación de la totalidad de los equipos instalados.

Se menciona que el tiempo máximo de respuesta ante cualquier falla crítica no deberá exceder de cuatro horas a partir de la notificación del incidente, y que serán 72 horas el tiempo máximo para la solución o sustitución definitiva de cualquier falla reportada.

El AICM señala que ante cualquier incidente de ciberseguridad que comprometa información, bases de datos o servicios aeroportuarios, la empresa adjudicada deberá, en las primeras horas, proporcionar toda la información relacionada con el mismo, establecer un plan de solución o remediación de la situación.

“Dentro de los primeros 10 días naturales de la notificación del incidente deberá entregar un informe detallado de su investigación, indicando los alcances del daño e información comprometida, así como el efecto en los sistemas”.