Zacatecas.— A 30 años de que los productores de frijol quedaron en la indefensión y en manos de los coyotes tras la desaparición de la Conasupo y Pronase —organismos que regulaban la comercialización y la producción de semillas—, hoy en Zacatecas inició la prueba de fuego para las autoridades federales con la implementación del Plan Nacional de Autosuficiencia del Frijol que nuevamente busca producir semilla certificada, aunque el verdadero reto estará en que funcione el esquema de acopio y comercialización de la leguminosa.

Algunos pequeños productores fueron consultados por EL UNIVERSAL, a quienes en estas tres últimas décadas les ha tocado trabajar las tierras de sus padres o abuelos; dicen que muchos han tenido que emigrar a Estados Unidos para sembrar y desde siempre han estado en manos de “los acaparadores” que les pagan sus cosechas “a precios irrisorios”.

A nivel nacional, Zacatecas es el principal productor de frijol, ya que aporta aproximadamente 35% de la producción, después le siguen Sinaloa (12%) y Durango (10%); sin embargo, una de las problemáticas en este cultivo es que el volumen anual ha caído en los últimos años, debido a las recurrentes sequías por el cambio climático, ya que 90% son siembras de temporal.

Productores se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Zacatecas para reclamar que seguían sin abrir los 52 centros de acopio en la región de Sombrerete, Sain Alto y Río Grande. Foto: de Irma Mejía y Especial

Además, la gran mayoría son pequeños productores de menos de 20 hectáreas que no cuentan con infraestructura para poder procesar sus cosechas, lo que dificulta encontrar un buen mercado y cada año terminan malbaratando el frijol a los intermediarios.

El investigador Óscar Pérez Veyna, un prestigiado agrónomo, menciona que, tras la entrada del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “los frijoleros son parte de los afectados que quedaron en la orfandad y a la deriva” por la extinción de subsidios y lamenta que en diferentes sexenios no han atinado a encontrar un esquema exitoso de comercialización de frijol.

Recuerda que hace dos décadas se instalaron las integradoras de productores de frijol en Zacatecas y Durango, pero “fueron un rotundo fracaso y lo mismo ocurrió en el sexenio pasado con la creación de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)”.

Agrega: “Esto ocurre cuando al frente de una institución o de un proyecto del campo se pone a un político, eso le pasó a Segalmex al poner al frente a Ignacio Ovalle, que no tenía idea de la problemática y las urgentes necesidades del campo, por eso, fracasó (…) en el caso de las integradoras fue lo mismo, desde el momento en que éstas se politizaron, desde ahí se acabó todo y se sepultaron solas”.

Sin embargo, menciona que en junio, cuando el gobierno federal presentó el nuevo plan, le dio “un viso de esperanza”, al ver que pusieron al frente del INIFAP y Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), a Miguel Jorge García Winder y Leobigildo Córdova Téllez, respectivamente.

“Al ver a estos dos grandes agrónomos de prestigio, de muy buen calibre, personas que técnicamente son muy capaces, esos perfiles me dan esperanza y me tranquilizan”, por ello, considera que “es un buen comienzo” en cuanto a reactivar a las instituciones de investigación y la producción de semillas certificadas.

Advierte que “el verdadero cuello de botella y el atorón estará en el proceso de acopio y comercialización del frijol, ahí, nunca le han atinado a los esquemas, por la misma razón que se politizan”, aclara que aún no conoce a fondo el nuevo plan de acción y conmina a las autoridades a que no permitan que se politice.

“Hay que recordar que las cosechas son el patrimonio de las personas que están en el surco, ahí debe existir la responsabilidad ética y moral de quienes dirijan este plan de comercialización, ahí es donde se va a lograr recuperar la confianza del productor, quien debe sentir que su esfuerzo es reconocido y no le ponen trabas al comprar su frijol (…) Aquí se debe hacer un buen trabajo, si no, se convertirían en un coyote más, pero institucional”, advirtió.

El intermediarismo

El agrónomo Pérez Veyna recordó que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) operó hasta 1999 como una plataforma para la compra y regulación de los precios de los productos básicos, entre ellos, maíz y frijol, con cuyo canal de comercialización, de subsidios y precios de garantía, favoreció a la agricultura familiar.

Considera que “el abandono institucional reforzó el intermediarismo que se agudizó en 1994 con el TLCAN”, que colocó en el escenario un conjunto de competidores comerciales y promovieron las importaciones de frijol de Estados Unidos, permitiendo que desde los 2000 los intermediarios impongan los precios que se pagan al productor.

Además de que los volúmenes han caído, ya que desde 1981 las precipitaciones pluviales han mermado y al paso del tiempo, se han desmantelado los centros de investigación, lo que ha impedido que se produzcan variedades de frijol resistentes a la sequía.

Esta situación lo confirman Joaquín Cabrera Perea y Genoveva Juárez, quienes son ejidatarios y refieren que en ese pueblo la mayoría posee ocho hectáreas, pero cada año las sequías les siniestran sus cosechas.

“A veces son tres años malos y uno bueno. Estábamos contentos, pensamos que este iba a ser un año bueno con las lluvias de junio y muchos campesinos salieron a sembrar, pero dejó de llover un mes, las plantitas no se desarrollaron, tienen 50% de vainas. Luego volvió a llover, pero las parcelas sólo se llenaron de hierbas”, explican.

Confirman que los campesinos les venden sus cosechas a los acaparadores: “Se las vendemos sin chistar, porque no tenemos ni vehículos, ni nada para limpiar o embolsar nuestros frijoles, así que agarramos lo poco que nos dan”.

Refieren que cada año se anuncian precios de garantía, pero los coyotes se los pagan a la mitad. El año pasado se anunció arriba de 20 pesos, pero a ellos se lo pagaron hasta en 10 pesos el kilo, según la variedad y la calidad.

Nuevo esquema

De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos años en Zacatecas se registran más de 630 mil hectáreas que se siembran con producciones que oscilan entre 300 mil y 450 mil toneladas, según las condiciones climatológicas.

Este año se estima una producción de 350 mil toneladas y el arranque del esquema de acopio de frijol se inició el 10 de noviembre hasta enero, con un precio de garantía de 27 pesos el kilo y la instalación de 52 centros de acopio y sólo se podrá acopiar 60 mil toneladas.

También se creó la Productora de Semillas del Bienestar (Prosebien), en el municipio de Calera, mientras que en Sombrerete se busca operar desde este año una planta industrializadora de frijol.

Asimismo, con la nueva estrategia que busca aumentar la producción nacional y reducir las importaciones, se distribuyeron con subsidio 5 mil 700 toneladas de frijol certificado de las variedades negro San Luis y pinto Saltillo para 45 mil productores.

Respecto al esquema de acopio, en los últimos días se han registrado varias manifestaciones de frijoleros que exigen la apertura de todos los centros, una de ellas fue encabezada por el alcalde del municipio de Sombrerete, Ramiro Hinojoza, quien también es presidente del Sistema-Producto Frijol.

Los productores acudieron a Palacio de Gobierno para reclamar a Yves Eduardo González Villa, representante de Alimentación para el Bienestar, que seguían sin abrir los centros de acopio en la región de Sombrerete, Sain Alto y Río Grande, lo que los mantenía “a merced del coyotaje que compra a siete pesos el kilo”.

El funcionario federal y el gobernador David Monreal se comprometieron que para los primeros días de diciembre estarían en funcionamiento los 52 centros de acopio y prometieron evaluar si en enero pueden ampliar la capacidad de acopio.