La suspensión de Estados Unidos a la exportación de ganado en pie en noviembre del año pasado dejó a México pérdidas por 700 millones de dólares, alertó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

El cierre, vigente hace 13 meses, mantiene frenados los envíos desde estados exportadores que cumplen con medidas de bioseguridad, hecho por el que los ganaderos mexicanos informaron que padecen una crisis económica pese a que su hato se encuentra en condiciones óptimas para el comercio, indicó la Confederación.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, explicó que el sector enfrenta uno de sus momentos más críticos en una década debido a que la plaga no solo limita la movilización de los bovinos sino que trastocó la principal ruta comercial del ganado mexicano. “Estamos técnicamente listos para exportar, lo que falta es voluntad del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

Ganado mexicano

La CNOG señaló en conferencia de prensa que los costos operativos también se dispararon pues el tratamiento sanitario, las pruebas y los requisitos de movilización representan entre mil 200 y 2 mil pesos adicionales por cabeza, gastos que los productores deben absorber mientras el mercado externo permanece cerrado.

Por ello, el organismo pidió a Estados Unidos regionalizar el cierre pues “la plaga no está presente en los estados fronterizos que tradicionalmente exportan y la falta de reconocimiento al estatus sanitario limita de forma injustificada la actividad ganadera y profundiza las pérdidas económicas”.

Ganaderos piden frenar sobreimportación de carne

Además del bloqueo comercial, la sobreimportación de carne de países sin tratado de libre comercio agrava la situación, alertó García de la Llata, pues la entrada de producto sudamericano desplaza a proveedores nacionales y pone en riesgo la estabilidad de 750 mil productores.

Al respecto, García de la Llata pidió frenar la entrada desmedida de carne extranjera y fijar un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para países sin tratado de libre comercio.

Precios de la carne

El líder ganadero reportó que, a un año de la llegada del gusano barrenador, se han confirmado más de 11 mil casos, con mayor concentración en Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Para eliminar la plaga, pidió que la emergencia sanitaria se atienda con una responsabilidad compartida entre productores, autoridades estatales y el gobierno federal, pues “aunque la vigilancia sanitaria se ha reforzado, aún persisten prácticas irregulares que permiten la salida de animales sin tratamiento y ponen en riesgo el estatus de zonas libres”.

