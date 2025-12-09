La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la planta de moscas es la condición de Estados Unidos para reabrir la frontera al ganado mexicano, ante el gusano barrenador.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que se aceleran los trabajos para tener lista esta planta de moscas.

“¿Esta apertura de esta planta sería como lo que está pidiendo Estados Unidos para poder abrir la frontera?”, se le preguntó.

“Pues sí, porque teniendo esto, pues entonces hay un control mucho mayor de la plaga que el que se hace ahora, visitando cada uno de los estados y de los lugares donde hay animales que puedan ser contagiados”, respondió.

Al señalar que el lunes se tuvo una reunión sobre el tema con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que se busca que se acelere la producción de esta planta.

“Ayudan a disminuir esta plaga del mundo del gusano barrenador. Entonces estamos buscando acelerar que esté lista porque, pues al tener la liberación de estas moscas, pues entonces se puede controlar. Lo mismo está haciendo Estados”, comentó.

Comentó que se tiene pensado que se abra en junio del próximo año, “pero la idea es poder acelerar los trabajos para que pueda estar antes”.

Dijo que esta “tecnología” viene de hace 50 años para poder controlar el gusano barrenador.

“Lo que queremos es acelerar para que se produzca más rápido y que se pueda controlar completamente. Ahora no ha habido ningún caso en el norte del país, ninguno. Y por eso hemos planteado que se podría abrir la frontera, pero, bueno, para tener mayor certeza, el objetivo es que esté esta técnica de control más rápido para que pueda abrirse la frontera”, agregó.

Destacó que se tiene el programa con Sonora, Coahuila y Durango para la producción de carne, “de calidad internacional” para poderla producir en México y que pueda ser exportada.

