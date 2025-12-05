La aparición de un pequeño ser viviente en el país causó muertes de animales, pérdidas económicas, cierres de fronteras y hasta diferencia políticas, pues desestabilizó al mercado ganadero con su voracidad.

El gusano barrenador de ganado (GBG) volvió luego de 23 años de contención en México, siendo el ganado su principal objetivo para instalarse; vacas, bueyes, cerdos, ovejas, perros y chivos son las especies en las que se ha detectado la presencia de esta larva, pero los humanos nos salvamos.

Para abordar este tema, hay que conocer el trasfondo del responsable.

La progenitora del gusano barrenador

El gusano barrenador es una larva de la Cochliomyia hominivorax, estas son sus características:

Mosca verde azulada

Mide entre 10 y 15 milímetros

Se encuentra exclusivamente en el continente americano.

La hembra se aparea una sola vez en su vida

Producir hasta 4 mil huevos

Vive unas dos semanas

Se alimenta de los jugos de las plantas

Puede desplazarse a unos 50 kilómetros del punto de nacimiento

Puede ser llevada a distancias considerables por los vehículos en los que se posan.

Sabiendo esto, ahora podemos desmenuzar al gusano barrenador del ganado.

Anatomía del gusano barrenador

Tiene forma de tornillo

Mide alrededor de 12 milímetros de largo

Es un parásito obligado, es decir, necesita de un huésped para reproducirse

En cada huésped puede haber de 12 a 400 huevos

Se alimentan de cualquier herida preexistente

¿Cuál es el origen del gusano barrenador de ganado en México?

La doctora Yazmín Alcalá Canto, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó que la mosca requiere establecerse en ambientes de altas temperaturas y de humedad para cumplir correctamente su ciclo biológico, por esta razón, la mayoría de los casos en México se concentran en entidades como Chiapas, Tabasco, Quintana Roo o Yucatán.

¿Cómo infecta el gusano barrenador?

La larva de esta mosca invade tejidos de cualquier animal de sangre caliente y no necesariamente ingresa al cuerpo mediante una herida, también puede entrar por fosas nasales, boca, ojos, oídos y la vagina.

En este sentido, el GBG es una enfermedad parasitaria; cuando las larvas eclosionan, comienzan a alimentarse vorazmente de la carne del animal afectado causando un cuadro conocido como miasis.

La herida se puede llenar de bacterias y otros insectos causando una infección complicada de combatir y si no se atiende de forma oportuna, entre 7 y 15 días el animal probablemente morirá.

¿Una persona puede tener gusano barrenador de ganado?

Hasta este punto hemos señalado principalmente al ganado de ser portador del gusano barrenador; sin embargo, los humanos también pueden ser infectados con esta larva, sobre todo, las personas que viven en zonas rurales.

¿Cómo identificar si una persona tiene miasis?

La miasis humana es clínicamente similar a la de los animales, además de detectarse en heridas, también puede tener forma de folículos llenos de pus y un olor característico a carne putrefacta.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la invasión de las fosas nasales es la más frecuente y ocurre en general como una complicación de la infestación, destruyen muchas veces los cartílagos y pueden penetrar en los senos nasales e, incluso, llegar a la cavidad craneana. La forma ocular puede destruir el ojo.

¿Por qué afecta más al ganado que a otra especies?

La miasis por GBG infesta con mayor facilidad al ganado bovino, equino y ovino porque el manejo productivo implica que los animales se encuentren en grupos numerosos. Esto facilita a la mosca encontrar un animal susceptible. Y es que no las moscas ven como hogar, además de las heridas, a los procesos como el herraje, los descornes o aplicación de aretes, y el tejido del cordón umbilical de los animales recién nacidos o las ubres de las hembras lactantes.

¿Cómo prevenir la miasis en humanos?

La Secretaría de Salud (Ssa), en coordinación con los Servicios Estatales de Salud, emitieron recomendaciones para prevenir la infección de gusano barrenador en las personas, mediante seis pasos:

Si se tiene una herida, se debe lavar bien y cubrirla para evitar que las moscas depositen sus huevecillos Usar manga larga, pantalones y repelente para ahuyentar a estas moscas Mantener los patios limpios y ordenados, libres de desechos orgánicos Si hay una lesión rara que duele y no sana, se debe acudir al médico y no automedicarse Cuidar al ganado y mascotas y, em caso de tener heridas con gusanos, no movilizarlos, ya que es preferente que los atienda un veterinario En animales recién nacidos, revisar principalmente el ombligo.

México y EU vs el gusano barrenador de ganado

A más de un año de la reaparición del gusano barrenador de ganado (GBG) en el país, algunos sectores se han visto envueltos en una crisis, debido a que esta pequeña larva ha pausado la exportación de ganado de México a Estados Unidos.

Políticamente, el gusano barrenador de ganado ha causado tensiones entre ambos países, pues entre cartas, advertencias y restricciones por parte de los secretarios de agricultura Brooke Rollins y Julio Berdegué, la exportación de ganado mexicano está detenida.

Por su parte, México continúa sumando esfuerzos para contener esta plaga "comeganado" y es que el 2 de diciembre de este año se pusieron en marcha nuevas acciones de control y erradicación del GBG en el país.

Esto, luego de la publicación del acuerdo que refuerza el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa) la cual fue implementada para contener el gusano barrenador del ganado (GBG) en México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que amplía las medidas para prevenir, controlar y erradicar la miasis causada por el GBG, con el apoyo y colaboración de todos los sectores relacionados con la producción pecuaria y, de igual manera, de la población en general.

Por lo anterior, todos estos sujetos están obligados a notificar cualquier tipo de gusaneras al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo clave en la estrategia de prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado a nivel nacional.

