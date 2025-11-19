Más Información

La presidenta afirmó que el cierre de la frontera al ganado mexicano por la plaga del ha tenido también un impacto en Estados Unidos, pues aseguró que se ha incrementado el precio de la carne en el país vecino a consecuencia de este veto.

En conferencia de prensa y tras la visita que hizo a nuestro país la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, , la Mandataria federal señaló que para evitar este aumento de la carne en el país vecino y al afirmar que hay un control de la plaga, confió que pronto se reabra la frontera.

"También ha habido mucho impacto en el incremento del precio de la carne, ha sido importante justo por el cierre de la frontera. Entonces por eso, pues esperamos que ya pronto se abra y además hay control de la plaga.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México busca que sean indicadores técnicos y no subjetivos "y menos políticos", la decisión de reabrir la frontera.

Resaltó la construcción de la planta de producción de moscas estériles contra gusano barrenador en Chiapas, la cual se prevé que sea inaugurada en el primer semestre del próximo año.

"Lo que nosotros decimos es que no sea ni subjetivo y menos político, que sea una decisión técnica. Entonces de aquí a junio que va a estar la planta, lo que queremos es que se abra antes con base en un análisis técnico".

La Mandataria federal destacó que su gobierno apoya a de la frontera.

