Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron dos casos de gusano barrenador en humanos durante la semana epidemiológica 46, luego del análisis de larvas detectadas en heridas de pacientes.

La dependencia detalló que el primer caso se trata de un hombre de 48 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus y fue detectado en la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec.

“La enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad pélvica y, luego de recibir tratamiento oportuno, fue dado de alta sin complicaciones”, aseguró.

Mientras que el segundo es un hombre de 73 años años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, y fue atendido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” IMSS-Bienestar.

“Durante la revisión médica por problemas de cicatrización de un injerto, se identificó la presencia de larvas; tras la intervención inmediata, el paciente ya no presenta el padecimiento”.

Los SSO, mediante un comunicado, informó que el gusano barrenador afecta principalmente al ganado y que, con medidas básicas de higiene en heridas, el riesgo para la población es muy bajo.

“En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), se activaron de manera inmediata los protocolos de vigilancia y contención, además de reforzarse las acciones de educación sanitaria en comunidades para la detección temprana de posibles casos”, agregó.

También recomendó a la población mantener una estricta higiene en cualquier herida -llagas, úlceras, cortes, raspaduras o cirugías recientes- ya que la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus larvas en lesiones abiertas.

“Ante síntomas como sensación de movimiento, ardor, mal olor o presencia visible de larvas, se debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana”, finalizó.

