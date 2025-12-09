Factores coyunturales como la plaga de gusano barrenador y el cierre de las fronteras estadounidenses al ganado de México provocaron un aumento de precios de los cárnicos, a pesar del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), dijeron expertos del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Para contrarrestar los efectos del aumento de precios de los cárnicos es necesario que se mantengan el arancel cero a las importaciones de carne de res y de cerdo, como hasta hoy está el Pacic, en lugar de imponer cupos de importación a dichos cárnicos, como se prevé dentro de los ajustes al Pacic.

Los precios al consumidor de la carne de res, en el período enero-octubre, subieron 15.1%, mientras que los de la carne de cerdo aumentaron 9%, por encima del 7.4% del pollo.

De acuerdo con la directora general de dicho organismo, Macarena Hernández, “la información que tenemos es que están por eliminar el arancel cero a la carne de res y de cerdo del decreto, van a publicar otros instrumentos como cupos de importación”, es decir, solamente se podrá importar cierto volumen de cárnicos libre de arancel, pero no se sabe cuánto ni cuándo.

Se espera que el consumo de res crezca en el 2025 alrededor de 3.3% en México.

Factores que afectan el costo de la carne

El problema es que estamos ante incrementos de precios de la carne de res y de cerdo y “no sabemos cuánto va a implicar de volumen, o sea, cuántas toneladas de carne de res” se podrán importar. El año pasado se importaron cerca de 45 mil toneladas y en lo que va del 2025 llevamos 100 mil toneladas de res y cerdo, lo que ayudó a frenar un alza de precios.

Todo ello tiene que ver con el encarecimiento de costos de traslado y también con el hecho de que los ganaderos tienen que mantener el más de un millón de cabezas de ganado que no pueden exportar a Estados Unidos ante el avance de la plaga del gusano barrenador que afecta al país.

Añadió que hay otros factores que afectan como la inseguridad, los bloqueos carreteros, las revisiones en aduanas, además de las plagas.

El gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar, dijo que el punto es que los ganaderos tienen que alimentar y cuidar la salud de los animales que no pueden exportar al mercado estadounidense y todo eso cuesta.

Pese a ello, se espera que el consumo de res crezca en el 2025 alrededor de 3.3% en México, para el 2026 se espera una caída de 3.1%. Para el consumo de carne de cerdo se espera un incremento del consumo en 2025 de 5.7% y para el 2026 también aumentará 6.1%.

