Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

La ajustada estacionalmente para México se sitúa en 24% para el inicio de 2026, lo que indica que los empleadores mantendrán sus planes de contratación, revela la Encuesta de Expectativas de Empleo de para el primer trimestre de 2026.

"Los empleadores en México están siendo más cautelosos con sus planes de contratación debido a la , lo que está influyendo en sus decisiones", comentó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

El directivo enfatizó que la Tendencia Neta de Empleo se sitúa en un 24% para el próximo trimestre. Además, el 38% de los empleadores tiene previsto incrementar su personal a principios de 2026, motivados principalmente por la implementación de proyectos puntuales o temporales.

El 18% de los empleadores afirma que la automatización ha reducido la necesidad de ciertos puestos. Foto: Pixabay
La incertidumbre económica continúa afectando la planificación de la fuerza laboral. Entre las organizaciones que anticipan reducciones de personal, poco más de una cuarta parte (26%) señala que los desafíos económicos que enfrentamos son una causa importante que motiva esta disminución.

Mientras tanto, solo el 18% de los empleadores afirma que la automatización ha reducido la necesidad de ciertos puestos.

Por su parte, los empleadores que no tienen certeza sobre cómo cambiará su plantilla durante el primer trimestre indican que en 27% de los casos, esta incertidumbre se debe a la variabilidad en las necesidades de los clientes, lo que dificulta prever la demanda de talento para el inicio de 2026.

