La Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente para México se sitúa en 24% para el inicio de 2026, lo que indica que los empleadores mantendrán sus planes de contratación, revela la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2026.

"Los empleadores en México están siendo más cautelosos con sus planes de contratación debido a la incertidumbre económica, lo que está influyendo en sus decisiones", comentó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

El directivo enfatizó que la Tendencia Neta de Empleo se sitúa en un 24% para el próximo trimestre. Además, el 38% de los empleadores tiene previsto incrementar su personal a principios de 2026, motivados principalmente por la implementación de proyectos puntuales o temporales.

El 18% de los empleadores afirma que la automatización ha reducido la necesidad de ciertos puestos. Foto: Pixabay

La incertidumbre económica continúa afectando la planificación de la fuerza laboral. Entre las organizaciones que anticipan reducciones de personal, poco más de una cuarta parte (26%) señala que los desafíos económicos que enfrentamos son una causa importante que motiva esta disminución.

Mientras tanto, solo el 18% de los empleadores afirma que la automatización ha reducido la necesidad de ciertos puestos.

Por su parte, los empleadores que no tienen certeza sobre cómo cambiará su plantilla durante el primer trimestre indican que en 27% de los casos, esta incertidumbre se debe a la variabilidad en las necesidades de los clientes, lo que dificulta prever la demanda de talento para el inicio de 2026.

