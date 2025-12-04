Durante el segundo trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades económicas registró un nivel de 40.0 millones, lo que significó un incremento de 1.3% a tasa anual, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades federativas con los mayores crecimientos en los puestos de trabajo remunerados, en su comparación anual, fueron Nuevo León, con un alza de 3.8%; Hidalgo, 3.6%; Ciudad de México, 3.0%; así como Querétaro y Sinaloa, 2.6% cada una. Por el contrario, Campeche, Quintana Roo, Durango, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Nayarit y Tabasco mostraron disminuciones.

Las entidades que contribuyeron en mayor medida a la variación anual nacional de los puestos de trabajo remunerados fueron Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Querétaro, Sonora y Chihuahua. En conjunto, aportaron 1.24 puntos porcentuales a la variación nacional, en el periodo de referencia.

Aumentos salariales

Las remuneraciones de las y los asalariados, durante el segundo trimestre de 2025, ascendieron a 9.9 billones de pesos corrientes, con lo que presentaron un crecimiento anual de 6.5%.

Las entidades federativas que registraron las mayores alzas fueron las siguientes: Hidalgo con un aumento anual nominal de 10.4%; Guanajuato y Nuevo León, 8.9% respectivamente; Querétaro 8.7%; Tamaulipas 7.9%; Sonora, 7.8%; Coahuila, 7.7%; y Chihuahua, 7.6 %.

Las entidades con las mayores aportaciones a la variación anual total de las remuneraciones de las y los asalariados fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Puebla, que contribuyeron 4.53 puntos porcentuales a la variación nacional anual al segundo trimestre del presente año.

