Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Luego que ayer el presidente de Estados Unidos, , amenazó con imponer un si no entrega a su país el agua que debe bajo el Tratado de aguas, la presidenta anunció que hoy se llevará a cabo una reunión con el área técnica de ese país, y en donde confió que se llegue a un acuerdo.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que esta reunión se realizará a las 14:00 horas.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que invitó a su conferencia de prensa matutina para que informen sobre el Tratado de Aguas con EU a Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, y hoy está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); a , director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales de Conagua.

"Para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump para que todos sepamos.

"Les adelanto que el día de hoy, a las 2:00 de la tarde, ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2:00 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

