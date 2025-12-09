Luego que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si no entrega a su país el agua que debe bajo el Tratado de aguas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy se llevará a cabo una reunión con el área técnica de ese país, y en donde confió que se llegue a un acuerdo.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que esta reunión se realizará a las 14:00 horas.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que invitó a su conferencia de prensa matutina para que informen sobre el Tratado de Aguas con EU a Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, y hoy está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); a Efraín Morales, director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales de Conagua.

"Para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump para que todos sepamos.

"Les adelanto que el día de hoy, a las 2:00 de la tarde, ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2:00 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si el país no entrega a Estados Unidos el agua que debe bajo el Tratado de aguas.

