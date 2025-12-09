La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 9 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses: SESNSP; 32 menos diarios respecto a septiembre de 2024

Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que a 14 meses del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta una disminución del 37% del promedio diario del homicidio doloso. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Van más de 8 mil armas canjeadas durante “Sí al desarme, sí a la paz”: Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que desde octubre de 2024 a la fecha van 8 mil 700 armas canjeadas como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum confía en llegar a acuerdo con EU tras amago de Trump de imponer aranceles a México por tema de agua

Luego que ayer el presidente de EU, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 5% a México si no entrega a su país el agua que debe bajo el Tratado de aguas, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que hoy se llevará a cabo una reunión con el área técnica de ese país, y en donde confió que se llegue a un acuerdo. Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Bloquearán señal telefónica en penales en primer trimestre de 2026 como parte de la estrategia nacional contra la extorsión

Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que durante el primer trimestre de 2026 quedará bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

