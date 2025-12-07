Más Información

Mérida, Yucatán.- El se extendió en 93 municipios de Yucatán y al cierre de esta semana se reportaron 38 nuevos casos.

Asimismo, Tixcacalcupul y Sacalum se unen a los municipios de Yucatán afectados por esta enfermedad.

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado confirmó que a la fecha 93 municipios han sido afectados por esta miasis.

Asimismo, en el reporte de la última semana se registraron y con esta cifra se alcanzó un acumulado de mil 216 casos, detectados en municipios del estado.

Al cierre de esta semana, los municipios de Cacalchén, Calotmul, Valladolid, Tixcacalcupul, Temozón, Hoctún, Conkal, Tixkokob, Maxcanú y Sacalum se detectaron un caso en cada uno; en Maxcanú, Panabá, Espita y Umán, dos casos; en Motul y Tizimín, tres casos; en Kanasín, cuatro; y en Mérida, 10.

Caninos, porcinos, ovinos, bovinos y felinos, con edades de entre tres días y 18 años, presentaron gusaneras en diversas partes del cuerpo, entre ellas el ombligo, la región cervical, la vulva, el conducto auditivo y la región costal.

La dependencia estatal aseguró que todos los casos han sido atendidos de manera oportuna, en menos de 24 horas, gracias al reporte de la ciudadanía y de los productores.

La Seder indicó que cuenta con 26 médicos en campo, trabajando coordinadamente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para aplicar los tratamientos adecuados de forma gratuita y contener la enfermedad.

Junto con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la dependencia estatal trabaja en la creación de una planta para producir moscas estériles y reforzar el combate al gusano barrenador del ganado.

