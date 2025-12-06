El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, se reunió con productores manifestantes que se encuentran apostados en la carretera Delicias–Saucillo, a los que dio una breve explicación sobre las implicaciones de la recién aprobada Ley de Aguas.

Los agricultores lo recibieron y externaron sus inquietudes sobre estas reformas. Juan Carlos Flores, en representación de los agricultores, realizó algunas preguntas al senador sobre las dudas que mantienen, ante la aprobación de la Ley de Aguas.

Expresaron su preocupación sobre la burocracia en las transmisiones de derechos de agua y las fuertes sanciones económicas y penales en usos y prácticas normales de la producción como los presones o el multipropósito.

Vázquez Robles explicó los riesgos y se puso a su disposición para acompañamiento y asesorías con el objetivo de defender el patrimonio de los productores.

"Tanto un servidor, como diputados y el partido estamos a las órdenes para ayudarles, para prevenir en lo más posible afectaciones”, les pidió no bajar la guardia y reiteró que él continuará acompañándoles también en pie de lucha defendiendo lo que merecen los chihuahuenses, defendiendo el patrimonio de los productores, que son quienes trabajan para poner alimentos en la mesa de todos los mexicanos.

