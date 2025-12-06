Más Información

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

El senador del por Chihuahua, , se reunió con productores manifestantes que se encuentran apostados en la carretera Delicias–Saucillo, a los que dio una breve explicación sobre las implicaciones de la recién aprobada Ley de Aguas.

Los lo recibieron y externaron sus inquietudes sobre estas reformas. Juan Carlos Flores, en representación de los agricultores, realizó algunas preguntas al senador sobre las dudas que mantienen, ante la aprobación de la Ley de Aguas.

Expresaron su preocupación sobre la burocracia en las transmisiones de derechos de agua y las fuertes sanciones económicas y penales en usos y prácticas normales de la producción como los presones o el multipropósito.

Lee también

Vázquez Robles explicó los riesgos y se puso a su disposición para acompañamiento y asesorías con el objetivo de defender el patrimonio de los productores.

"Tanto un servidor, como diputados y el partido estamos a las órdenes para ayudarles, para prevenir en lo más posible afectaciones”, les pidió no bajar la guardia y reiteró que él continuará acompañándoles también en pie de lucha defendiendo lo que merecen los chihuahuenses, defendiendo el patrimonio de los productores, que son quienes trabajan para poner alimentos en la mesa de todos los mexicanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]