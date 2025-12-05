Más Información

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud del (PAN) para suspender el evento convocado por la presidenta de México, , este sábado 6 de diciembre, en el Zócalo capitalino.

El partido presentó una queja por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de legalidad, neutralidad e imparcialidad, en contra de Sheinbaum y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con la mandataria, el evento tiene como propósito celebrar los siete años de la denominada Cuarta Transformación.

De un análisis preliminar, la comisión determinó por unanimidad no otorgar las medidas cautelares ya que este hecho no representa un daño inminente a un proceso electoral actual o futuro.

También determinó que es improcedente dictar una tutela preventiva para exhortar al Gobierno de la República abstenerse de utilizar recursos públicos para la realización y a quienes resulten responsables, contratar o difundir acciones que puedan influir en la ciudadanía.

La consejera Rita Bell López consideró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debió desechar la denuncia, ya que no hay indicios suficientes sobre una posible infracción.

Señaló que cuando estos hechos ocurren fuera de un proceso electoral no hay una vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad.

La consejera Claudia Zavala señaló que sí hay indicios porque se dijo públicamente que se iba a celebrar siete años de un evento político, sin embargo, no hay urgencia en el dictado de medidas.

"La medida cautelar se activa cuando nosotros advertimos una urgencia de que se vaya a concretar la vulneración de principios. Tenemos varias resoluciones en las que hemos sostenido y valorado ciertos derechos al momento de dictar medidas cautelares, pero aquí la urgencia no la veo porque no tenemos un proyecto electoral en puerta", apuntó.

El consejero Arturo Castillo subrayó que para aprobar medidas cautelares se debe considerar que haya un daño inminente a un proceso electoral, lo cual no es el caso.

