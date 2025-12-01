Más Información

El diputado de Morena, , presentó una queja contra el PAN y el influencer por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor del partido.

El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que además denunció , uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas.

Señaló que la presidenta del PAN en Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que tenían un contrato con Edson Andrade por más de 2 millones de pesos, pero que se le pagaba a siete personas en ese contrato.

Recordó que el influencer fue uno de los promoventes de la y se presentó como un joven apartidista, pese a sus vínculos con Acción Nacional.

"Hay sistematicidad y evidentemente notoriedad de los hechos narrados, es que además la autoridad valore la instauración de un procedimiento oficioso al Partido Acción Nacional, una auditoría permanente a todos sus contratos, en virtud de que hay un reconocimiento explícito de la presidenta del Partido Acción Nacional, que la forma en la que le pagan a más gente, es con contratos simulados", expuso.

El diputado subrayó que existe un esquema de encubierta, hay mensajes, narrativas y convocatorias con impacto político electoral, donde se oculta el vínculo contractual y financiero con el PAN.

"Se constituiría un gasto no reportado, un esquema de triangulación de recursos, una aportación en especie no registrada, una subcontratación opaca y una estructura de propaganda partidista encubierta. Pero sobre todo, una violación directa a las obligaciones fiscales que están previstas en las leyes electorales y, por supuesto, en el reglamento de fiscalización", apuntó.

