Pachuca.- Por segunda ocasión en lo que va del año, un grupo de sujetos ingresó a la sucursal del Banco del Bienestar, ubicada en la colonia Melchor Ocampo, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, donde saquearon un cajero automático.

De acuerdo con los reportes, vecinos del lugar informaron a las autoridades sobre actividad sospechosa en el banco, por lo que elementos de la policía municipal acudieron al sitio, donde constataron que la cerradura había sido violentada.

Se informó que, al interior del inmueble, fueron localizadas diversas herramientas con las cuales los delincuentes forzaron la puerta de acceso y el cajero automático para cometer el robo.

Personas ingresan a Banco del Bienestar en Hidalgo (18/12/2025). Foto: Especial

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, y se presume que los responsables aprovecharon que la zona se encuentra solitaria y con escasa iluminación durante la madrugada para perpetrar el ilícito. Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de lo sustraído.

Derivado de estos hechos, vecinos exigieron mayor seguridad, al señalar que no solo se han registrado atracos en la institución bancaria, sino también robos a domicilios de la zona, por lo que consideraron necesario reforzar las acciones preventivas y los recorridos de vigilancia policial.

