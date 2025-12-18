Más Información
Pachuca.- El contralor del estado de Hidalgo, Álvaro Bardales, dio a conocer que, derivado de la llamada Estafa Siniestra realizada durante el sexenio pasado, por una desviación de 2 mil 400 millones de pesos, se han iniciado 95 denuncias que involucran a 45 funcionarios.
El contralor destacó que, en los últimos años, a partir de la administración de Julio Menchaca, se llevó a cabo una investigación en la que se constató que funcionarios de primer nivel, directores que laboraron durante el gobierno de Omar Fayad, así como presidentes municipales, cometieron un fraude por 2 mil 400 millones de pesos.
Indicó que este desfalco al erario ocurrió mediante la triangulación de recursos con empresas fantasma, a través de las cuales se simuló la contratación de diversos servicios y productos que no fueron realizados ni adquiridos, lo que derivó en el desvío del dinero a cuentas particulares.
Como consecuencia de ello, confirmó que hasta el momento se han iniciado 95 denuncias penales ante las instancias correspondientes, en las cuales están involucrados 45 funcionarios, algunos de ellos coincidentes en distintos expedientes.
Señaló que la mayor parte de las desviaciones de recursos se concentra en áreas administrativas, así como en la ejecución de contratos públicos que recayeron en la Oficialía Mayor y en diversas unidades administrativas de dependencias como Salud y Educación, entre otras.
Álvaro Bardales destacó que se han integrado expedientes en los que se fincan las responsabilidades correspondientes, los cuales posteriormente son turnados a las instancias competentes encargadas de la investigación legal.
Agregó que el monto de la desviación de recursos podría incrementarse, ya que existen otras investigaciones en curso, como las relacionadas con el Hospital General y el puente atirantado, donde se han presentado denuncias por aspectos técnicos.
