Chihuahua.- Decenas de fragmentos óseos y evidencias de interés criminalístico fueron encontradas durante un rastreo efectuado en el lugar conocido como La Mesa de las Parras, municipio de Madera en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se informó, el rastreo lo realizó la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En las actividades se contó con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito en criminalística de campo.

Foto: Especial
Foto: Especial

En el lugar encontraron múltiples fragmentos óseos calcinados, trozos de tela con alteración térmica, ojivas y casquillos balísticos, así como remaches y botones de prendas de vestir.

Una vez procesada la escena, trasladaron lo asegurado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en donde especialistas realizarán los estudios correspondientes para una posible identificación.

Según se detalló, estas búsquedas forman parte de las acciones que efectúa la Fiscalía General del Estado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

