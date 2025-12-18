Culiacán.— En el centro y sur de Sinaloa se vivió una nueva jornada de violencia con enfrentamientos entre grupos rivales, bloqueos de carreteras, lanzamiento de artefactos explosivos con drones y viviendas atacadas a balazos e incendiadas.

Durante la mañana de ayer, en Escuinapa, en el sur del estado, se registraron enfrentamientos entre grupos armados, los cuales lanzaron artefactos explosivos con drones e incendiaron varias viviendas. Además, la carretera de cuota de Acaponeta-El Rosario quedó cerrada a la circulación al ser bloqueada con tráileres y camionetas despojadas, las cuales fueron incendiadas.

Debido a la inseguridad, las actividades escolares y festejos decembrinos fueron suspendidos.

Sobre estos hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que en la sesión de la Mesa de Seguridad se conoció de una serie de enfrentamientos entre civiles armados, por lo que fueron desplazadas las fuerzas federales y estatales, las cuales lograron controlar la situación y reabrir la circulación en carreteras.

Víctor Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, dijo que el reporte que se conoció a mediodía fue en el sentido de que no había personas heridas en hospitales ni reportes de muertos, derivado de la serie de hechos que se presentaron tanto en la periferia, como en las carreteras, en los tramos que conectan con el vecino estado de Nayarit.

Comentó que los reportes que conoció es que hubo detonaciones de artefactos explosivos, viviendas y vehículos incendiados en las orillas de la cabecera municipal. Sin embargo, en redes se divulgó que dentro de una camioneta incendiada se encontraban los cuerpos calcinados de tres personas, sin que las autoridades lo hayan confirmado.

El presidente municipal subrayó que la situación volvió a la normalidad, con patrullajes terrestres y aéreos de elementos del Ejército, la Guardia Nacional, personal naval y de la Estatal Preventiva.

Ataques a casas

En Culiacán, la violencia volvió en distintos sectores, con nuevos ataques de personas armadas contra un negocio de venta de cerveza y dos residencias, inmuebles que fueron baleados e incendiados, por lo que tuvieron que intervenir los elementos de bomberos.

Un primer hecho se registró sobre la avenida Eustaquio Buelna, en la colonia Tierra Blanca, donde la fachada y ventanas del inmueble fueron destruidas por impactos de bala, además de ser incendiada.

Los elementos del cuerpo de bomberos, escoltados por personal de seguridad y del Ejército, acudieron a controlar el fuego que causó daños a la vivienda de dos pisos, sin que se encontraran personas en su interior.

Poco después, elementos de seguridad fueron alertados sobre un nuevo ataque en la colonia Lomas de Guadalupe, en donde otra residencia, ubicada por la calle Río Panuco, también fue atacada a balazos e incendiada.

Los responsables derribaron el portón principal, por donde entraron para prenderle fuego y luego disparar sus armas contra la fachada, puertas y ventanas, para retirarse del lugar rápidamente.

En tanto, sobre la avenida las Torres, en la zona sur-poniente de la capital del estado, se notificó a la policía municipal que un expendio de cerveza fue blanco de disparos de armas y le prendieron fuego, por lo que los elementos de bomberos acudieron a sofocar las llamas, sin que se registraran personas lesionadas.

Mientras que en la colonia Nuevo Culiacán, en la capital del estado, un grupo armado atacó a balazos a tres personas. Dos de ellas fallecieron; fueron identificadas como Carlos Humberto Quintero Flores, exagente de investigación, y Enrique Beltrán Angulo, empleado del Sistema de Administración Tributario.