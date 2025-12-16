Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los casos de dos niñas Leidy y Alexa, de siete y 11 años de edad, respectivamente, muertas por elementos del Ejército son los efectos más lesivos y dolorosos de una política de despliegue militar, sin controles efectivos para la rendición de cuentas, en particular en un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían de fungir como contrapesos.

“Es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas autoridades se emita un mensaje claro de que este tipo de hechos, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no deben volver a repetirse”, dijo.

En un comunicado, la ONG expuso que si bien este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Ejército, el organismo que dirige Rosario Piedra fue omiso de hacer un análisis más profundo sobre las implicaciones respecto a lo que representa este caso en el marco de una política de seguridad que ha perpetuado y profundizado el despliegue militar, aunado a la falta de medidas de no repetición ante graves violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años, como las que ya había sufrido esta familia.

Lee también Designan a nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes; oposición denuncia "recomendación divina"

Homenaje y protesta por niñas muertas en Badiraguato, Sinaloa. Foto: Especial

También expuso que la Comisión Nacional omitió denunciar la práctica de la Fiscalía General de Justicia Militar de abrir investigaciones paralelas en casos de violaciones graves a derechos humanos e incluso legitima las actuaciones iniciales llevadas a cabo en el fuero militar.

“El organismo tampoco hace un análisis urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha provocado que las investigaciones a cargo de la FGR a la fecha no tengan buen cause”, externó.

Sostuvo que es preocupante que la Comisión no investigó a profundidad el intento inicial de encubrir los hechos circulando el rumor de que se había tratado de un fuego cruzado, versión que en eventos similares de uso arbitrario de la fuerza por elementos castrenses ha sido utilizada frecuentemente, como justificación para evitar la rendición de cuentas.

Lee también Guadalupe Chavira: En 2025 el Senado avanzó para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; "vamos por más", afirma

Sostuvo que en la integración del expediente de queja se privó de una perspectiva victimal, sin poner al centro las exigencias de las víctimas respecto a sus expectativas de las investigaciones –en el fuero civil y por el propio organismo de derechos humanos– y de las medidas reparatorias que son fundamentales para la familia.

Este lunes, la CNDH emitió la recomendación 201VG/2025 por violaciones graves a derechos humanos, la primera respecto a hechos cometidos durante la actual administración, relacionados con la ejecución arbitraria de dos niñas por parte de elementos del Ejército mexicano, en Sinaloa, en mayo pasado.

Se trató de hechos en los que las referidas personas menores de edad fueron privadas de la vida, a la vez que su prima y primo de 12 y 14 años de edad, así como dos adultos fueron heridos de gravedad; esto, consecuencia de que elementos del Ejército abrieron fuego sin justificación alguna en contra de la camioneta en la que circulaban en una carretera en el estado de Sinaloa.

Lee también El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Exigen justicia por Alexa y Leydi; homenaje y protesta por niñas muertas en Badiraguato, Sinaloa. Foto: Especial

En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.

El Centro Prodh afirmó que la recomendación, de manera acertada, reconoce que las niñas fueron privadas de la vida resultado del uso indebido de la fuerza por parte de los elementos militares, que sus derechos como niñas se vieron vulnerados, además de que se violentó el derecho a la integridad personal de las personas sobrevivientes.

Dijo que la recomendación hace una referencia importante respecto a que las víctimas son parte de una familia que ya se había visto agraviada por abusos militares en 2008, cuando uno de sus integrantes fue privado arbitrariamente de la vida arbitrariamente por elementos del Ejército, lo que derivó en que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitiendo al informe publicado por este órgano internacional.

Expresó que las familias continuarán denunciando y exigiendo justicia para estas dos niñas y para quienes han sido objeto de las graves violaciones a derechos humanos derivadas de estas políticas de profundización de la militarización, que se perpetúan a lo largo de las diversas administraciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc