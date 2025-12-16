Culiacán, Sin.- En sesión, el Congreso del Estado aprobó la creación de una Unidad de Investigación Cibernética en la Fiscalía General del Estado, para atender los delitos de acoso, explotación sexual, fraude, robo de identidad y trata de personas cometidos en entornos digitales.

Los miembros del Poder Legislativo local, respaldaron por mayoría, el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, mediante el cual fortalece el marco jurídico en materia de seguridad pública y establece nuevas instancias especializadas para la atención y persecución del delito cometidos a través de medios electrónicos y tecnológicos.

Lee también Atacan a balazos casa del edil de Yecapixtla, Morelos, por segunda ocasión en menos de un mes; no reportan lesionados

Con una votación de 35 votos a favor, se avaló las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que contempla la creación de una Unidad de Investigación Cibernética, cuyo titular tendrá el nivel de Inspector General de la Policía de Investigación.

En la discusión del dictamen, se mencionó que es necesario actualizar el marco normativo en materia de seguridad pública y de responder a las nuevas formas de criminalidad que se presentan en el entorno digital, con la intención de proteger la integridad física y patrimonial de los sinaloenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr