Cuernavaca, Mor.- Un grupo armado atacó la casa del presidente municipal de Yecapixtla, oriente del estado, y dejó huellas de impactos de arma de fuego en una ventana. Hace tres semanas la casa del alcalde, surgido del PAN, sufrió su primer ataque armado con sellos de bala en la puerta principal.

Hasta ahora no hay versión del presidente municipal Heladio Rafael Sánchez, luego del reporte por detonaciones de arma de fuego durante esta madrugada. Los cuerpos de seguridad llegaron a la colonia Aquiles Serdán, donde se localizaron impactos de bala en el domicilio del edil.

La alarma creció al confirmarse que el primer ataque contra la misma casa ocurrió el pasado 28 de noviembre.

La acometida más reciente ocurrió en la calle 2012, luego de que habitantes de la zona alertaron a la Policía tras escuchar varios disparos. Al llegar, los uniformados encontraron casquillos percutidos sobre la calle y daños visibles en la fachada de una vivienda. No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades informaron que aún no se establece si el ataque fue dirigido directamente contra el edil o si se trató de una agresión a otro inmueble cercano. El área fue resguardada mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes.

La Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido información oficial al respecto.

aov