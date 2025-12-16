Mérida, Yucatán.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), informó que cuatro asociaciones cumplieron los requisitos iniciales, por lo que Yucatán podría contar con nuevos partidos políticos locales en 2026

"Existe la posibilidad de que Yucatán cuente en 2026 con cuatro nuevos partidos políticos de carácter local, definición que se concretará en los primeros meses del próximo año, una vez que se completen las etapas restantes previstas en la normatividad vigente”, señaló Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del IEPAC.

Indicó que las agrupaciones concluyeron la fase de entrega de documentación y requisitos legales, sin embargo, el proceso continúa, ya que deberán realizar una asamblea estatal durante el mes de enero, requisito indispensable para avanzar hacia un eventual registro.

Explicó que es fundamental para estas asociaciones la realización de asambleas en al menos el 75 por ciento de los municipios del estado, además de contar con el 0.26 por ciento del Padrón Electoral como afiliados y verificar que no existan duplicidades con militantes de partidos ya registrados.

Las agrupaciones que se mantienen en proyección para convertirse en nuevos partidos políticos locales son Movimiento Histórico Yucateco; Alianza Social Yucatán, Compromiso Social y el Socialista del Sureste, las cuales continúan bajo análisis hasta que el Consejo General emita una resolución definitiva.

